 3 motivi per cui è il momento giusto per attivare l'offerta di NordVPN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

3 motivi per cui è il momento giusto per attivare l'offerta di NordVPN

Con NordVPN è possibile attivare una nuova VPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese: ecco 3 motivi per cui sfruttare questa promo.
3 motivi per cui è il momento giusto per attivare l'offerta di NordVPN
Sicurezza VPN
Con NordVPN è possibile attivare una nuova VPN con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese: ecco 3 motivi per cui sfruttare questa promo.

Per chi è alla ricerca di una nuova VPN, in questo momento, la soluzione giusta non può che essere NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN[/affiliate_link], raggiungibile qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

nordvpn

3 motivi per cui NordVPN è la scelta giusta

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa, sicura e illimitata. Ecco 3 motivi per cui questa è la VPN giusta da attivare oggi:

  • la connessione diventa più sicura grazie alla crittografia e più privata grazie a una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento; in questo modo è possibile navigare in tranquillità, anche quando si accede a Internet da una rete non privata
  • grazie alla VPN è possibile navigare senza blocchi geografici e censure; NordVPN mette a disposizione dell’utente un network composto da migliaia di server sparsi in tutto il mondo; in questo modo, direttamente dall’app di NordVPN è possibile scegliere un server situato in un altro Paese, spostando il proprio IP e navigando senza blocchi
  • l’utente può scegliere di aggiungere servizi di sicurezza (sistema antivirus e antimalware, password manager e altro ancora) passando ai piani avanzati, sempre proposti in sconto, per una connessione ancora più sicura

In aggiunta, NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limiti di banda e di traffico dati.

Con l’offerta in corso, NordVPN ora è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo senza limiti. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Nuova campagna di phishing adattivo: come funziona

Nuova campagna di phishing adattivo: come funziona
VPN illimitata, 5 motivi per cui questa è la scelta migliore di oggi

VPN illimitata, 5 motivi per cui questa è la scelta migliore di oggi
Disney: pagamento milionario per violazione della privacy

Disney: pagamento milionario per violazione della privacy
Furto di password con false estensioni AI per Chrome

Furto di password con false estensioni AI per Chrome
Nuova campagna di phishing adattivo: come funziona

Nuova campagna di phishing adattivo: come funziona
VPN illimitata, 5 motivi per cui questa è la scelta migliore di oggi

VPN illimitata, 5 motivi per cui questa è la scelta migliore di oggi
Disney: pagamento milionario per violazione della privacy

Disney: pagamento milionario per violazione della privacy
Furto di password con false estensioni AI per Chrome

Furto di password con false estensioni AI per Chrome
Davide Raia
Pubblicato il
15 feb 2026
Link copiato negli appunti