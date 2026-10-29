3 prodotti Dyson da spettinarti solo per il prezzo su eBay

Solo all’interno del negozio ufficiale Dyson su eBay trovi tre prodotti pronti a spettinarti solo per il prezzo esplosivo. Si tratta di tre offerte incredibilmente vantaggiose, da prendere al volo prima che finiscano le scorte disponibili. Acquistando dal produttore, su tutti gli ordini hai la consegna gratuita, il reso gratuito e la possibilità di pagare in tre rate a tasso zero con PayPal o Klarna.
Multi-styler asciugacapelli Dyson Airwrap i.d. connesso per capelli mossi e ricci a soli 524 euro con PSPROTT26
- Il primo Dyson Airwrap connesso, dotato di tecnologia wireless Bluetooth rende facile creare ricci perfetti grazie all’app MyDyson.
- L’ultima tecnologia Airwrap, versatilità 6 in 1.
- L’unico multi-styler connesso in grado di adattare in modo intelligente calore, flusso d’aria e tempi al tuo tipo di capelli.
- Ricci perfetti con il solo tocco di un pulsante.
Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait Blu ricondizionata a soli 289 euro con PSPROTT26
- Senza lamine calde. Senza danni da calore.
- Flusso d’aria direzionato per lisciare e definire.
- La tua routine, semplificata.
Supersonic Nuralcapelli lisci e ondulati – Rosa Cipria/Oro Rosa a soli 384 euro con PSPROTT26
- Asciugacapelli Dyson Supersonic Nural per capelli lisci e mossi nella colorazione Rosa cipria e Oro rosa
- Una rete di sensori Nural adatta in automatico temperatura e flusso aria per proteggere il cuoio capelluto ed esaltare la lucentezza naturale
- La modalità protezione cuoio capelluto misura la distanza con un sensore ottico e abbassa il calore man mano che si avvicina alla testa per preservare idratazione e benessere cutaneo
- La funzione apprendimento accessori memorizza le impostazioni preferite di velocità e temperatura per ogni bocchetta riapplicandole al successivo aggancio
- La funzione rilevamento pausa usa un accelerometro che riduce flusso d’aria e rumore disattivando il calore ogni volta che l’apparecchio viene appoggiato
- Include accessori specifici per lisciare ed eliminare l’effetto crespo tra cui il concentratore e laccessorio lisciante per il finish
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Pubblicato il 29 ott 2026
Link copiato negli appunti
Ti potrebbe interessare
Link copiato negli appunti