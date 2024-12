300 Cialde Caffè Borbone a niente su eBay: solo 50€

Le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu, per macchine ESE 44mm, sono un’ottima scelta per gli amanti del caffè espresso di qualità. Oggi le trovi in offerta speciale su eBay a un prezzo incredibile. Acquista 300 cialde a soli 50,90€, invece di 68,32€. Stai risparmiando il 25% sul normale prezzo di listino. Un’occasione unica per fare scorta risparmiando.

Miscela Blu offre un equilibrio tra corpo, persistenza e dolcezza. Il suo sapore nobile caratterizza questa miscela, offrendo a chi beve il suo caffè un carattere vigoroso e un aroma intenso. In pratica, scegliendo questa miscela ti assicuri un’esperienza di degustazione di alto livello, per palati esigenti e spesso incontentabili.

Le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu rappresentano il giusto incontro tra qualità eccellente e risparmio. Con l’offerta speciale di eBay hai ancora più risparmio. La consegna gratuita è regalata dal venditore. Inoltre, superando i 30€ di spesa hai anche la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal.

Cialde Caffè Borbone Miscela Blu: gusto, compatibilità e praticità

Le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu, compatibili con le macchine ESE 44 mm, uniscono il gusto alla compatibilità e praticità. In offerta su eBay a un prezzo super vantaggioso, sono la scelta perfetta per chi ama risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Con Miscela Blu il caffè risulta corposo e cremoso, con un gusto pieno e aromatico. Questa miscela è particolarmente apprezzata proprio per la sua morbidezza e cremosità, ideale per chi predilige il caffè non zuccherato. Inoltre, le cialde ESE 44 mm sono super pratiche. Le scarti e sono subito pronte per erogare il tuo espresso, senza alcun problema di compatibilità.

Ogni cialda è confezionata singolarmente, garantendo massima igiene, praticità d’uso, soprattutto in ambienti come ufficio o famiglia numerosa, e freschezza. Realizzate con materiali compostabili, le Cialde Caffè Borbone sono amiche dell’ambiente. Acquistane 300 a soli 50,90€, invece di 68,32€. Scegliendo l’acquisto multiplo puoi ottenere un extra sconto.