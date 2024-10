300 Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli a 0,14€

Le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli le trovi solo su eBay a questo prezzo pazzesco. Acquistane 300 a soli 0,14 centesimi l’una! Si tratta di un regalo incredibile per assicurarti un espresso napoletano di estrema qualità. Sarà buono come al bar, forse meglio, è garantito. Inoltre, troverai tutta la cura di un’azienda che fa il suo meglio per offrire prodotti eccezionali.

L’edizione limitata Mia Magica Napoli regala un espresso eccellente. Cremoso e vellutato, offre un’esperienza unica ad ogni sorso. Apprezzate per la loro qualità autentica, richiamano il gusto e l’aroma del vero espresso napoletano in ogni tazza. Approfitta subito di questa incredibile occasione. Prezzo top e gusto autentico.

Tra l’altro, con eBay hai la consegna gratuita con spedizione veloce. Inoltre, selezionando PayPal, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Seleziona “Paga in 3 rate” e goditi un pagamento rateale senza interessi. La Garanzia Cliente eBay e il Servizio eBay Premium sono inclusi nell’ordine.

300 Cialde Caffè Borbone: il gusto autentico dell’espresso napoletano

Le Cialde Caffè Borbone Mia Magica Napoli sono la scelta perfetta e ideale per chi cerca l’autenticità e la tradizione napoletana nel caffè. Acquistale a soli 0,14 centesimi l’una. Ovviamente senza rinunciare alla comodità di un formato pratico e sostenibile.

Infatti, ogni cialda è confezionata singolarmente in un incarto riciclabile. Inoltre, ogni cialda è 100% compostabile. Oltre che amiche del tuo palato sono anche amiche dell’ambiente. Ma perché questa soluzione è perfetta per te?

Il gusto è intenso e corposo, l’aroma inconfondibile e la crema densa e vellutata. Grazie alla facilità d’uso hai un caffè buono e corposo in un attimo. Inoltre, grazie al confezionamento singolo, hai anche la freschezza garantita. In questo modo rimangono intatte le qualità organolettiche della miscela, garantendo un caffè fresco e aromatico ad ogni sorso. Acquistale ora a soli 0,14€ a unità.