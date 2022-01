300 euro per un portatile con Windows 11: la bomba di Chuwi!

E se ti dicessi che bastano 300 euro per avere un buon portatile, con in più la possibilità di aggiornare a Windows 11? Su Amazon l’ottimo Chuwi HeroBook Pro è disponibile a soli 305 euro, una soluzione con un rapporto prezzo/prestazioni davvero incredibile. Si tratta, tuttavia, di un’offerta lampo disponibile solo per poche ore o fino ad esaurimento scorte, quindi, non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

PC portatile Chuwi HeroBook Pro: caratteristiche tecniche

Il design è incredibilmente sottile e leggero con un peso che si ferma a soli 1,4 chili, realizzato completamente in policarbonato per la massima robustezza. Il display offre una diagonale da 14,1 pollici rendendo il PC piuttosto compatto, comodo da portare sempre con sé, con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Confortevole la tastiera dal profilo ribassato così come l’ampio touchpad che garantisce una gestione precisa del puntatore. All’interno, un processore Intel Core N4020 dual core con una frequenza massima di 2,8GHz. Il processore è già inserito nell’elenco di compatibilità Microsoft, consentendo di effettuare l’upgrade non appena disponibile.

Ad affiancare la CPU ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, naturalmente espandibili. Grazie ad un pratico sportello nella parte posteriore è possibile sostituire l’SSD con uno più capiente. Ottima la connettività che offre due porte USB Type-A, di cui una USB 3.0. Non manca una porta Mini HDMI che consente di collegare un secondo monitor in mirroring o estensione, con una risoluzione massima di 4K. Molto comodo il lettore di schede TF che consente di espandere la memoria di ulteriori 128GB in maniera semplice ed economica. Immancabili le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.2. Completa la dotazione una batteria da 38Wh capace di offrire un’autonomia fino a ben 12 ore di utilizzo. Un computer senza enormi pretese dal punto di vista prestazionale, ma perfetto per le attività quotidiane professionali e per lo studio.

Grazie all’offerta in questione, il portatile è disponibile a soli 305,15 euro su Amazon per un risparmio di quasi 55 euro sul prezzo di listino.