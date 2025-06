300€ di sconto per il magico MacBook Air 13" M4 da 512GB, anche in 5 rate

MacBook Air 13″ M4 è un dispositivo di ultima generazione e con tutto il necessario per offrirti il massimo in qualsiasi situazione. Un prodotto su cui fare riferimento e che diventa un compagno di vita potendolo portare ovunque e usarlo per mille motivi diversi. Non solo potente ma anche bellissimo e in questa versione con 512GB di memoria su SSD, lo spazio non manca di certo. 300 euro di sconto su Amazon con un bel ribasso del 20%. Mettilo nel carrello con soli 1199 euro e se vuoi, paga anche in 5 rate senza interessi.

Disponibile in colorazione mezzanotte, MacBook Air 13″ M4 è un dispositivo che è perfetto per utilizzo quotidiano e anche di più. Fino a qualche anno fa, se ricordi bene, la linea Air era quella degli studenti o di chi aveva poche esigenze ma con l’arrivo dei nuovi chip di Casa Cupertino – come l’M4 in questo caso – le carte in gioco sono cambiate se non stravolte. Ora il prodotto è ideale per qualunque esigenza con 16GB di memoria unificata e prestazioni elevate tanto da far girare prodotti per editing, coding e così via.

Questo modello, come dice il nome stesso, ha un display Liquid Retina da 13,6 pollici per rimanere compatto ma offrire, allo stesso tempo, una visione ottima e ampia. Risoluzione elevata, colori vividi e dettagli sempre presenti così anche nel tempo libero i contenuti in streaming sono riprodotti alla perfezione. La tastiera è dotata di layout QWERTY italiano con retroilluminazione e Touch ID che tutela la tua privacy e rende i pagamenti e le verifiche a prova di dito. Webcam HD per videocall in qualità avanzata e batteria che ti porta al giorno dopo. La caratteristica saliente? Sfrutta Apple Intelligence in tutte le sue sfaccettature.

Mettilo nel carrello con soli 1199 euro invece di 1499 euro. MacBook Air 13″ M4 è un prodotto da non sottovalutare soprattutto ora che è disponibile con il 20% di sconto su Amazon.