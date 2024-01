300€ di sconto sullo smartphone pieghevole Motorola razr 40

Motorola razr 40 è in sconto di 300 euro su Amazon. Ecco dunque una segnalazione veloce per chi vuol acquistare lo smartphone pieghevole a un prezzo davvero conveniente: sono pochi i pezzi rimasti in vendita, di conseguenza il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e metterlo subito nel carrello.

Super sconto sullo smartphone pieghevole Motorola razr 40

La colorazione è Sage Green, quella visibile nell’immagine di apertura (e al centro qui sotto). A livello di specifiche tecniche segnaliamo la presenza di due display (uno esterno da 1,5 pollici e uno interno flessibile da 6,9 pollici con tecnologia Tear-Drop), processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, connettività 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida da 30 W. Il sistema operativo è Android con la possibilità di accedere a Google Play per il download delle applicazioni. Per conoscere tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la descrizione completa.

In questo momento è possibile acquistare Motorola razr 40 al prezzo finale di 599 euro invece di 899 euro come da listino, grazie allo sconto di 300 euro (-33%) applicato in automatico da Amazon.

Come già scritto in apertura, ci sono pochi pezzi disponibili. Verificare le tempistiche di consegna nella scheda del prodotto prima di effettuare l’ordine.

