35.000 offerte cashback in una sola app? Ecco di cosa si tratta

Le promozioni di tipo cashback hanno ormai invaso il mercato e, sapersi orientare in questo contesto non è semplice.

Questa pratica, per chi non la conoscesse, consiste nella restituzione di una parte della somma spesa dopo un acquisto. Sul mercato, di fatto, sono presenti numerose piattaforme, carte e servizi che offrono questo tipo di vantaggio, pur presentando spesso grandi limiti.

Le offerte infatti, prevedono pochi prodotti, magari anche dal prezzo alquanto elevato e di marche non eccelse. Il tutto dovendo inoltre perdere tempo per poter individuare il momento giusto in cui effettuare l’acquisto.

Per gli amanti dello shopping online, per fortuna, l’arrivo dell’ app gratuita Woolsocks ha cambiato la situazione radicalmente. Questa applicazione infatti, permette di avere accesso ad oltre 35.000 negozi che propongono prodotti che usufruiscono di tali promozioni.

Di fatto, ci si trova ad avere a che fare con un vero e proprio “ipermercato del cashback” con offerte e prodotti a dir poco interessanti.

Un vantaggio considerevole, tenendo anche conto che Woolsocks va ben oltre, offrendo anche strumenti per gestire al meglio le proprie finanze.

Con Woolsocks cashback fino al 4% sui marchi più famosi

Alla prova pratica, Woolsocks è l’app ideale per gestire il cashback. Si parla infatti del 4% su alcune delle marche più popolari al mondo, come Starbucks. Per poter usufruire di questo servizio, basta solo collegare l’app a una carta di debito associata.

L’app stessa offre strumenti di gestione del denaro, obiettivi finanziari da raggiungere e l’opportunità di bloccare abbonamenti indesiderati con pochi tocchi sul display. Inoltre, attraverso Woolsocks, è possibile anche donare del denaro a delle cause benefiche.

‎‎‎‎Un’app dunque che, pur offrendo opzioni interessanti lato cashback, può anche fare molto altro per chi ha installato tale app sul proprio smartphone.

