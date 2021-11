360 Total Security Antivirus: sconto del 35% su abbonamento triennale

360 Total Security Antivirus è un software di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni. Anzi, potete trovare pure la nostra recensione per comprendere nel dettaglio cosa offre. Chi è alla ricerca di una protezione completa e leggera sul PC potrà affidarvisi, specialmente ora che è in corso uno sconto del 35% sull’abbonamento triennale. Il prezzo, così, diventa pari a 69,99 Euro complessivi. Inoltre, potrete utilizzarlo su più PC!

360 Total Security Antivirus: cosa offre e costi

360 Total Security Antivirus è sviluppato dalla compagnia cinese Qihoo 360 e, sebbene non rientri effettivamente nella nostra lista dei migliori antivirus del 2021, resta pur sempre un prodotto estremamente affidabile. Questo in quanto a potenziare l’antivirus è l’integrato sistema dotato di intelligenza artificiale, in grado di identificare in tempo reale qualsiasi minaccia inedita aggiornando continuamente il database. La protezione dei ransomware è un must ed è pure una certezza su 360 Total Security.

Tra le funzionalità Premium incluse troviamo l’anti-tracciamento per la tutela della privacy in primis. Non manca però il consueto blocco delle pubblicità su browser e anche uno strumento semplice per la pulizia rapida del PC da file superflui. Qihoo 360 assicura, infine, che in futuro arriveranno anche ulteriori feature Premium su 360 Total Security Antivirus.

Per quanto riguarda i prezzi, la convenienza è assicurata dal piano triennale anche su più PC. 360 Total Security Antivirus costa 17,66 Euro all’anno (ovvero 52,98 Euro complessivi) per l’utilizzo su singolo PC per 3 anni. In caso di utilizzo su 3 PC, allora sarà necessario pagare 69,99 Euro totali. Se invece volete affidarvi a tale software su 5 PC, dovrete pagare 93,99 Euro in tutto. Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito e PayPal e, in caso di insoddisfazione, sarà possibile ottenere il rimborso completo entro i primi 30 giorni di attività.