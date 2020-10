Per creare oggetti in tre dimensioni le stampanti 3D sono senza dubbio la prima scelta, utili in ambito industriale per la prototipazione così come per i creativi che desiderano dar vita alle loro idee. C’è però un altro strumento, la penna 3D, che pur essendo basato sullo stesso principio funziona in maniera differente, a mano libera: in questo segmento si inserisce di diritto il modello 3Doodler PRO+ appena annunciato.

Legno e metallo per la nuova penna 3D di 3Doodler

Evoluzione degli articoli già proposti dal brand, porta con sé alcune interessanti novità a partire dal design, riprogettato nel nome dell’ergonomia e con un pannello esterno con chiusura magnetica che permette di aprire il dispositivo in pochi secondi per esaminarne l’interno. Il profilo è stato rivisto e ora il display mostra informazioni aggiuntive a proposito dei parametri di regolazione o dei materiali impiegati.

Sulla punta trova posto un ugello intercambiabile a seconda delle esigenze.

Per quanto riguarda i materiali, oltre ai classici PLA e ABS per oggetti in plastica, 3Doodler PRO+ risulta compatibile con legno (fibre di legno) e metalli come bronzo e rame. Il risultato è quello visibile qui sotto.

È già in vendita sullo store ufficiale al prezzo di 249,99 dollari nel set che include sei ricariche per diversi materiali (inclusi legno, metallo e nylon).

Chi desidera prendere confidenza con questa tecnologia senza affrontare una spesa simile può dare un’occhiata ai modello più economici (e meno professionali): fra i tanti proponiamo quello del marchio Giantarm acquistabile oggi in sconto su Amazon a 30,13 euro.