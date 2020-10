Su Amazon hanno già preso il via con settimane di anticipo le promozioni legate al Black Friday: tra le più interessanti di oggi segnaliamo qui l’offerta lampo sulla stampante 3D modello Anycubic Photon S acquistabile per alcune ore (e fino all’esaurimento delle unità) al prezzo di 335,20 euro invece di 589,99 euro come da listino.

Anycubic Photon S oggi in offerta lampo: -43%

Il funzionamento non si basa sull’estrusione di filamenti, bensì sul principio della fotopolimerizzazione ovvero la solidificazione della resina attraverso una fonte di luce UV. Può dar vita a oggetti con dimensioni massime pari a 115x65x165 mm. Integrato un display LCD touchscreen da 2,8 pollici per controllare ogni operazione.

Nell’immagine di seguito tutto quanto incluso nell’acquisto: mezzo litro di materiale per iniziare subito a stampare, tre paia di guanti, una mascherina, viti extra, un kit di strumenti, una memoria USB, il necessario per l’alimentazione e ovviamente il manuale.

Anycubic Photon S può essere la scelta giusta per chi desidera prendere confidenza con l’affascinante tecnologia delle stampanti 3D. Trattandosi di un’offerta lampo il consiglio per chi è interessato è quello di non perdere tempo e procedere immediatamente all’ordine: la promozione con il 43% di sconto sul prezzo di listino è valida fino alla mezzanotte di oggi (lunedì 26 ottobre) o comunque fino all’esaurimento delle unità disponibili.