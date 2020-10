Scheda di espansione per MacBook al 59% di sconto

Oggi tra le tante offerte proposte da Amazon, ci è saltata all’occhio quella su una scheda di espansione dedicata ai MacBook. In particolare lo sconto a dir poco consistente sul taglio da 64GB della Trascend JetDrive Lite. In questo caso la versione in offerta è dedicata ai MacBook Air 13 da fine 2010 al 2017.

Scheda di espansione per MacBook Air con un incredibile sconto del 59% su Amazon

In sostanza si tratta di una piccola scheda di memoria flash, progettata e disegnata appositamente per i MacBook. Il design infatti è studiato per integrarsi alla perfezione con lo slot dedicato del laptop, lasciando il profilo della scocca invariato. Per l’occasione Trascend ha utilizzato delle memoria NAND Flash ad alte prestazioni, in grado di raggiungere i 95 MB/s in lettura e 55 MB/s in scrittura.

Le memorie sono inoltre prodotte con tecnologia COB (Chip On Board) che gli permettono di resistere ad urti, polvere ed acqua. Non dovremo preoccuparci quindi di eventuali danni da caduta o immersione, magari durante una sostituzione nel caso decidessimo di averne diverse. Ad accompagnare le schede di memoria infatti c’è il JetDrive Toolbox, una utility di Trascend decisamente interessante. Tra le varie funzionalità infatti troviamo Power Save che le disattiva quando non utilizzate, così da permettere eventualmente un cambio in totale sicurezza, oltre che un risparmio in termini energetici. Seconda funzione decisamente utile è quella di Recovery invece, che permette di ripristinare i file erroneamente cancellati. Che si tratti di foto, video, audio o documenti, anche in caso di eliminazione, la scheda di memoria Trascend ci darà la possibilità di ripristinare il file.

Grazie alle offerte del giorno di Amazon, la Trascend JetDrive Lite da 64GB è disponibile a soli 18,90 euro con uno sconto di addirittura il 59% sul prezzo di listino.