Videosorveglianza Wifi: 4 videocamere, prezzo minimo

Non tutti gli impianti di videosorveglianza sono semplici da installare: quando il numero delle videocamere utilizzate diventa importante, infatti, il problema sta nel cablaggio e nella difficoltà di poter disporre di un hub centrale di raccolta in posizione comoda. Se poi si vuole un sistema a basso costo, allora il problema è ancor più gravoso, perché la compresenza di queste caratteristiche fa lievitare non di poco il prezzo finale. Aottom ha ideato la propria soluzione proprio per assolvere contemporaneamente a queste due esigenze: assenza di cablaggio e costo minimo. In più, solo per oggi, ecco uno sconto che può sicuramente far gola a quanti stavano già pensando ad una soluzione di questo tipo.

Videosorveglianza, costo minimo

Il prezzo, anzitutto: appena 135,99 103,99 euro grazie allo sconto del 24% che termina entro poche ore o fino ad esaurimento scorte.

Il kit consta di 4 videocamere 720P con connessione Wifi, visione notturna e motion detection. Ogni videocamera è alimentata singolarmente ed un ricevitore digitale si occupa di raccogliere eventuali problematiche per inviare una segnalazione via mail con l’istantanea, affinché si possa immediatamente monitorare l’accaduto.

Un sistema essenziale, quindi, che non ambisce a sfidare la “vera” videosorveglianza. Resta il prezzo estremamente ridotto del kit e la visibilità di una videocamera che può scoraggiare eventuali malintenzionati ad una intrusione non autorizzata. 103,99 euro sono sufficienti per un valido effetto deterrente, l’installazione è estremamente semplice e la definizione 1280×720 è quanto sufficiente per individuare eventuali condizioni problematiche presso uffici, abitazioni o ambienti all’aperto.