Forte sconto su Photoshop Elements 2021, nuova suite di strumenti dedicati al fotoritocco e all’elaborazione delle immagini: oggi il codice per l’attivazione del software su un computer Windows o macOS è acquistabile su Amazon al prezzo di 69,99 euro invece di 101,26 euro come sul sito ufficiale Adobe o 99,99 euro come da listino dello store e-commerce.

Black Friday: Photoshop Elements 2021, occasione per i clienti Prime

Sono moltissime le funzionalità integrate, una parte delle quali basate sull’intelligenza artificiale del sistema Sensei per rendere ogni operazione semplice e alla portata di tutti: dall’aggiunta automatica di un movimento alle immagini statiche fino alla colorazione delle foto in bianco e nero, senza dimenticare la selezione di un soggetto o il perfezionamento del viso. Sono incluse 58 modalità di modifica guidata: tra queste la creazione di bicromie, l’ottimizzazione dei paesaggi e la rimozione degli oggetti indesiderati.

Lo sconto di Amazon su Adobe Photoshop Elements 2021 che anticipa il Black Friday 2020 (69,99 euro invece di 99,99 euro) viene applicato agli utenti Prime dopo aver inserito l’articolo nel carrello e prima di inviare l’ordine. Subito dopo averlo confermato si riceverà il codice per l’attivazione via email.