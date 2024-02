4 AirTag in forte sconto su Amazon: OFFERTA TROVATA

Un Apple AirTag è utile, una confezione da quattro in forte sconto è un affare. È quanto proposto oggi da Amazon, con una promozione che farà la felicità soprattutto degli utenti iOS. Si tratta del localizzatore progettato direttamente dalla mela morsicata e che sfrutta la tecnologia Ultra Wideband e il Bluetooth, offrendo inoltre la funzione Posizione Precisa (esclusiva per gli iPhone con chip U1).

Risparmia con lo sconto sulla confezione da 4 AirTag

Può rivelarsi indispensabile per localizzare gli oggetti a cui è associato, attivando il suono del cicalino integrato al suo interno o, in alternativa, geolocalizzandolo attraverso un’applicazione sullo smartphone. Può inoltre interfacciarsi con Siri e il funzionamento è stato studiato dal gruppo di Cupertino per risultare rispettoso della privacy. Non mancano poi un accelerometro e l’altoparlante già citato. A differenza di molte alternative sul mercato, è alimentato da una normale batteria a bottone CR2032 sostituibile in modo facile dall’utente una volta esaurita. Se vuoi saperne di più sulle caratteristiche del tracker puoi consultare la scheda completa del prodotto.

In questo momento, la confezione da quattro AirTag è proposta da Amazon con uno sconto del 23% rispetto al listino ufficiale Apple, al prezzo finale di soli 99 euro invece di 129 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta, il consiglio per gli interessati è di approfittarne ora mettendo il kit nel carrello.

La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio assicurata in un solo giorno per chi effettua l’ordine ora. Il trasporto è gestito direttamente dalla rete logistica dell’e-commerce. Con oltre 24.000 recensioni positive e un voto medio che sfiora il perfect score (4,7/5 stelle) è un must have, soprattutto a queste condizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.