4 Apple AirTag in SCONTO: risparmia con il bundle di Amazon

Segnaliamo volentieri su queste pagine l’offerta di Amazon che permette di risparmiare sull’acquisto di 4 Apple AirTag. C’è un forte sconto applicato in automatico (non servono coupon), con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione: se sei interessato, non perdere l’occasione e approfittane ora, potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

L’offerta sul bundle con 4 Apple AirTag

Il prodotto non ha bisogno di presentazioni. Progettato direttamente dalla mela morsicata, torna utile per non perdere (o per ritrovare) i propri oggetti. Tra i vantaggi rispetto a quelli della concorrenza ci sono il supporto alla tecnologia Ultra Wideband e il chip U1 realizzato internamente, senza dimenticare la possibilità di cambiare la batteria una volta esausta (molte alternative sono invece usa e getta). L’autonomia dichiarata supera comunque un anno. C’è un altoparlante che suona in caso di necessità e può interfacciarsi con Siri oltre che con la rete Dov’è. A tutto questo si aggiungono le protezioni per la privacy integrate. Scopri di più nella pagina dedicata al bundle.

Approfitta del forte sconto applicato in automatico e acquista 4 Apple AirTag al prezzo finale di soli 99 euro invece di 129 euro come da listino. Come già scritto, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Potrai metterne uno in borsa, uno nello zaino, uno nella custodia del laptop e uno agganciato al portachiavi.

Se lo ordini adesso, il bundle arriverà da te entro domani con la consegna gratuita. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle migliaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce che lo hanno già comprato: il voto medio assegnato è 4,7/5, quasi un perfect score.