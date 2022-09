4 consigli di Moneyfarm per protegersi dall'inflazione

L’inflazione ha recentemente raggiunto massimo storici, cosa fare per evitare che questo riduca il valore reale dei nostri risparmi? Ecco i quattro suggerimenti di Moneyfarm:

1. Rivedere la propria strategia sul contante

Con un’inflazione che supera l’8% il tasso di deprezzamento dei propri risparmi è altissimo e tenerli fermi sul conto corrente potrebbe non essere la scelta migliore.

È vero che i tassi di interesse stanno salendo, ma il rischio di non riuscire a tenere il passo dell’inflazione è ancora presente. Investire il proprio denaro in strumenti di deposito in questo momento non è esattamente una buona idea.

2. Rivedere le bollette provando a creare economia

Le ragioni alla base dell’attuale ciclo inflazionistico sono varie, inoltre l’attuale crisi in Ucraina sta causando un’impennata allarmante dei prezzi dell’energia. Nonostante il governo abbia introdotto un tetto massimo per i prezzi, resta il fatto che quest’inverno i prezzi dell’energia sembrano destinati a salire. Il modo migliore per iniziare a risparmiare sulle bollette dell’elettricità è prendersi del tempo per valutare le offerte dei diversi fornitori trovare alternative che possano farvi risparmiare e magari ridurre l’impronta di carbonio.

3. Ottimizzare il tuo mutuo

La Banca Centrale Europea è attualmente impegnata in un ciclo di rialzi dei tassi e qualsiasi aumento dei tassi di interesse avrà un impatto sui proprietari di case con mutui a tasso variabile standard. Coloro che intendono sottoscrivere un nuovo mutuo a tasso fisso dovrebbero affrettarsi: di solito le banche consentono di modificare le condizioni del mutuo solo in prossimità della scadenza del contratto.

4. Aprire un piano di investimento a lungo termine

L’inflazione non è mai un bene per la vostra salute finanziaria. Se avete degli obiettivi finanziari e volete proteggere e far crescere il vostro patrimonio nel tempo, nonostante l’inflazione, prendete in considerazione la possibilità di avviare un piano di investimento a lungo termine. Storicamente, i mercati finanziari hanno dimostrato di essere un buon strumento per proteggere il valore del vostro capitale dall’inflazione.

