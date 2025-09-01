 4 localizzatori Bluetooth per iPhone a 21 euro: bundle in offerta
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

4 localizzatori Bluetooth per iPhone a 21 euro: bundle in offerta

Attiva il coupon di Amazon e taglia il prezzo del bundle che include ben 4 unità di Air Tracker Tag: non perderai mai più i tuoi oggetti.
4 localizzatori Bluetooth per iPhone a 21 euro: bundle in offerta
Tecnologia Mobile
Attiva il coupon di Amazon e taglia il prezzo del bundle che include ben 4 unità di Air Tracker Tag: non perderai mai più i tuoi oggetti.

C’è l’offerta sul bundle di Air Tracker Tag, il dispositivo che ti aiuta a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli facilmente in caso di smarrimento. Include ben 4 unità del localizzatore Bluetooth. Attenzione: è compatibile solo con iOS, non con Android. La protezione dei dati e della privacy è assicurata da crittografia avanzata e non manca la struttura resistente con certificazione di impermeabilità (1 metro di profondità, fino a 30 minuti). La batteria CR2032 con autonomia di un anno è sostituibile.

Compra il bundle in forte sconto

Super offerta Amazon per il bundle di Air Tracker Tag

Il suo design è compatto e leggero: soli 14,6 grammi, così da poterlo applicare su chiavi, portafogli, valigie o zaini senza ingombrare. La connessione Bluetooth 5.3 assicura un accoppiamento rapido e stabile con una portata fino a 30 metri all’interno e 60 metri all’aperto, offrendo un tracciamento sempre affidabile. La compatibilità con la rete Dov’è di Apple permette di localizzare con precisione in tempo reale gli oggetti smarriti, sfruttando oltre un milione di dispositivi connessi e garantendo aggiornamenti di posizione frequenti. C’è anche l’allarme integrato da 80-100 dB che rende semplice ritrovarli in ambienti rumorosi, mentre le notifiche avvisano immediatamente in caso di dimenticanze. Visita la pagina dedicata per altre informazioni.

Le caratteristiche di Air Tracker Tag

L’offerta sul bundle di Air Tracker Tag è proposta al prezzo di soli 21,59 euro. Per approfittarne e ottenere lo sconto ti basta attivare il coupon dedicato.

Air Tags Bluetooth Tracker Finder 4 pezzi, Bluetooth Localizzatore Funziona con Apple Dov’è App (solo iOS, NON per Android), Trova oggetti per Bagagli, Valigie, ZainiBorse, Tags Batteria Sostituibile.

Compra il bundle in forte sconto

Con l’abbonamento Prime lo riceverai a casa tua con la consegna gratis entro domani. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,9 stelle su 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Google Pixel 10: il Tensor G5 rallentato dai driver della GPU

Google Pixel 10: il Tensor G5 rallentato dai driver della GPU
Amazon ha SGONFIATO il prezzo del compressore portatile Xiaomi

Amazon ha SGONFIATO il prezzo del compressore portatile Xiaomi
Pixel 10: come sbloccare i 3 GB di RAM riservati all'AI

Pixel 10: come sbloccare i 3 GB di RAM riservati all'AI
SSD portatile magnetico da 1 TB in OFFERTA: pronto all'azione

SSD portatile magnetico da 1 TB in OFFERTA: pronto all'azione
Google Pixel 10: il Tensor G5 rallentato dai driver della GPU

Google Pixel 10: il Tensor G5 rallentato dai driver della GPU
Amazon ha SGONFIATO il prezzo del compressore portatile Xiaomi

Amazon ha SGONFIATO il prezzo del compressore portatile Xiaomi
Pixel 10: come sbloccare i 3 GB di RAM riservati all'AI

Pixel 10: come sbloccare i 3 GB di RAM riservati all'AI
SSD portatile magnetico da 1 TB in OFFERTA: pronto all'azione

SSD portatile magnetico da 1 TB in OFFERTA: pronto all'azione
Davide Tommasi
Pubblicato il
1 set 2025
Link copiato negli appunti