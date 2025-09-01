4 localizzatori Bluetooth per iPhone a 21 euro: bundle in offerta

C’è l’offerta sul bundle di Air Tracker Tag, il dispositivo che ti aiuta a non perdere i tuoi oggetti e a ritrovarli facilmente in caso di smarrimento. Include ben 4 unità del localizzatore Bluetooth. Attenzione: è compatibile solo con iOS, non con Android. La protezione dei dati e della privacy è assicurata da crittografia avanzata e non manca la struttura resistente con certificazione di impermeabilità (1 metro di profondità, fino a 30 minuti). La batteria CR2032 con autonomia di un anno è sostituibile.

Super offerta Amazon per il bundle di Air Tracker Tag

Il suo design è compatto e leggero: soli 14,6 grammi, così da poterlo applicare su chiavi, portafogli, valigie o zaini senza ingombrare. La connessione Bluetooth 5.3 assicura un accoppiamento rapido e stabile con una portata fino a 30 metri all’interno e 60 metri all’aperto, offrendo un tracciamento sempre affidabile. La compatibilità con la rete Dov’è di Apple permette di localizzare con precisione in tempo reale gli oggetti smarriti, sfruttando oltre un milione di dispositivi connessi e garantendo aggiornamenti di posizione frequenti. C’è anche l’allarme integrato da 80-100 dB che rende semplice ritrovarli in ambienti rumorosi, mentre le notifiche avvisano immediatamente in caso di dimenticanze. Visita la pagina dedicata per altre informazioni.

L’offerta sul bundle di Air Tracker Tag è proposta al prezzo di soli 21,59 euro. Per approfittarne e ottenere lo sconto ti basta attivare il coupon dedicato.

Con l’abbonamento Prime lo riceverai a casa tua con la consegna gratis entro domani. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto, pari a 4,9 stelle su 5.