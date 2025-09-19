 4 localizzatori per iOS: il bundle UGREEN è in doppio sconto
Il bundle di UGREEN FineTrack ti aiuterà a non perdere mai più i tuoi oggetti: 4 pezzi in doppio sconto con questa offerta su Amazon.
Di tracker in commercio ce ne sono tanti, ma non tutti offrono la versatilità di UGREEN FineTrack. Oggi lo puoi acquistare in doppio sconto su Amazon. Anzi, li puoi acquistare, al plurale, perché si tratta di un bundle che include 4 localizzatori. Così potrai ad esempio agganciarne uno al portachiavi di casa, un altro alle chiavi dell’auto, metterne uno nella custodia del laptop e inserire l’altro in valigia se sei in partenza. Permette di ritrovare i propri oggetti se smarriti e di prevenirne la perdita, comunicando sempre dove sono.

UGREEN FineTrack: 4 localizzatori per iOS e iPadOS

La compatibilità è garantita con dispositivi iOS e iPadOS (non Android) e con la tecnologia Dov’è degli iPhone. È progettato per assicurare la massima sicurezza e tutela della privacy, grazie all’utilizzo di una crittografia avanzata. Supporta l’interazione con Siri e ha un’autonomia di 24 mesi con batteria sostituibile, un altro vantaggio rispetto a tante alternative della concorrenza. Include anche un altoparlante da 80 dB che all’occorrenza emette un segnale sonoro. Trovi tutte le altre informazioni nella scheda del bundle.

Il localizzatore UGREEN FineTrack ha la batteria ricaricabile

Per ottenere la prima riduzione della spesa devi attivare il coupon -30% che trovi nella pagina dedicata sull’e-commerce, mentre l’ulteriore 5% è applicato in automatico al checkout. In questo modo puoi acquistare il bundle contenente 4 unità di UGREEN FineTrack al prezzo finale di soli 25,99 euro, con un notevole risparmio.

C’è anche la consegna gratis in pochi giorni riservata agli abbonati Prime. Non sappiamo fino a quando rimarrà online la promozione, ma considerando quanto sia conveniente non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre della spedizione si occupa Amazon. Chiudiamo segnalando che il voto medio assegnato al prodotto dalle recensioni dei clienti è 4,8/5.

Pubblicato il 19 set 2025

19 set 2025
