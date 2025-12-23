4 mesi gratis e 79% di sconto per la VPN numero 1 in Italia

ExpressVPN è indicata sulla homepage del suo sito ufficiale come la VPN numero 1 in Italia e oggi ti propone un’offerta per le feste davvero conveniente. Se scegli di attivare un abbonamento dalla durata di 2 anni, per te ci sono 4 mesi extra gratis e uno sconto fino al 79% sul prezzo di listino, a seconda della formula. È l’ideale per navigare ovunque e svolgere qualsiasi attività in modo anonimo, nascondendo il proprio indirizzo IP reale ed evitando ogni forma di tracciamento.

Cosa include l’offerta di ExpressVPN

Con il piano Base potrai utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea, con quello Avanzato fino a 12 e con l’opzione Pro addirittura fino a 14. In questo modo sei in grado di proteggere la privacy e i dati personali su smartphone, tablet, computer desktop o laptop e così via. Le tre varianti si differenziano anche per la suite di funzionalità incluse: tecnologia post-quantistica, protocollo Lightway, test di velocità integrato, migliaia di server in 105 paesi, blocco di annunci, tracker, siti dannosi e siti per adulti, gestore di password e una eSIM per essere online durante i viaggi. C’è anche un IP dedicato. Visita la pagina della promozione per conoscere altri dettagli.

Quella con lo sconto fino al 79% e 4 mesi extra gratis è un’offerta esclusiva una tantum che il team di ExpressVPN ha deciso di lanciare per le feste. Rimarrà disponibile per poco tempo. Approfittane prima della scadenza. Eventualmente, se non sarai soddisfatto, potrai chiedere il rimborso della spesa entro 30 giorni.

Con l’abbonamento biennale potrai mettere al sicuro la tua privacy fino al 2028, contando anche sulla politica no-log per far sì che nessuna informazione sia mai salvata o ceduta a terzi. In caso di necessità, potrai rivolgersi al servizio di assistenza raggiungibile 24/7 via chat.