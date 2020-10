Oltre la metà della popolazione mondiale è iscritta e attiva sui social network: più di quattro miliardi di persone (4,14 miliardi per l’esattezza, +12% in un anno) stando a quanto rivela lo studio Digital 2020 October Global Statshot Report condotto da Hootsuite e We Are Social. La quota cresce di circa due milioni di unità ogni giorno.

Mezzo mondo sui social, letteralmente

Più utenti e più tempo speso quotidianamente su piattaforme quali Facebook e Twitter, ma non solo, anche su realtà meno note o comunque popolari solo all’interno di una determinata area geografica. Le statistiche rilevate parlano di una media pari al 15% della giornata (senza contare le ore trascorse riposando) passata sulle bacheche.

Il report è interessante anche in relazione al focus sui dispositivi mobile: ora sono nelle mani del 67% della popolazione mondiale ovvero hanno raggiunto 5,2 miliardi di persone. 9 utenti su 10 tra quelli che si connettono a Internet li scelgono per l’accesso alla Rete.

Trend innescati ormai da tempo, ma accelerati nell’ultimo periodo dall’adozione di nuove abitudini per via della crisi sanitaria: l’obbligo di rimanere chiusi in casa per via del coronavirus ha spinto sempre più persone a interfacciarsi con il mondo online al fine di mantenere rapporti e relazioni sociali, seppur in forma esclusivamente digitale.

La slide qui sopra è utile per capire quali siano le piattaforme che più hanno beneficiato della crescita: Instagram (che ricordiamo essere controllata dal gruppo di Mark Zuckerberg) su tutte, con ovvie conseguenze per quanto concerne gli equilibri che regolano il mercato dell’advertising.

Ciò nonostante continua a essere Facebook quella più frequentata con 2,071 miliardi di utenti, seguita a pari merito da YouTube e WhatsApp, entrambe a quota 2 miliardi ed entrambe considerate social dagli autori dello studio. Chiudiamo con la Top 10 completa: