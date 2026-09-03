4 offerte tech su Amazon da acquistare subito

Amazonha aperto una vetrina diofferte techdavvero pazzesche. Tra queste ne abbiamo selezionate 4 che per noi sono da acquistare subito.

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero a soli 599 euro

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA#B0GN39K89H, Notebook con display 15.6″ IPS, Anti-glare,60Hz, AMD Ryzen 5 40 Processor, RAM 8GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Argento a soli 439 euro

Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1”; Nero a soli 569 euro

Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11”, 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro a soli 449 euro