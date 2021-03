4 Prese Smart per Alexa e Google Home in offerta (-18%)

Il brand Meross applica uno sconto del 18% su un bundle di prese smart, 4 pezzi in offerta su Amazon a 39,94€ con un risparmio complessivo di circa 9 euro.

Le prese smart in questione si connettono ad una presa Schucko e offrono un’entrata identica sul retro, qualunque dispositivo venga alimentato attraverso di esse risulta controllabile tramite comandi vocali o tramite lo smartphone.

Le dimensioni compatte delle prese smart Meross favoriscono un ingombro minimo e grazie al processore MediaTek integrato si connettono alla rete Wi-Fi di cas. Una volta collegatovi un dispositivo è possibile scaricare l’applicazione per Android e iOS e attivarne o disattivarne l’alimentazione a distanza.

Prese Smart con Alexa e Google Assistant

Non manca la possibilità di integrare le funzionalità delle prese smart con i sistemi domotici di Amazon e Google, comandando l’attivazione dei dispositivi tramite la propria voce. Per impostare questa funzione è necessario dotarsi di uno smart speaker della serie Amazon Echo o Google Home. Per chi non ne possegga già uno consigliamo l’acquisto dell’Echo Dot di 4a generazione, spesso oggetto di interessanti offerte.

Una volta connesse le prese Meross all’app Alexa o Google Home si può collegare una lampada, una TV o qualunque dispositivo alimentabile tramite corrente elettrica. L’apparato connesso si accenderà o spegnerà una volta impartito lo specifico comando vocale, ad esempio “Alexa accendi la stampante!” o anche “Hey Google spegni la TV”.

All’interno della confezione sono incluse ben 4 prese, pronte per rendere domotica la tua casa. Oggi il bundle è disponiblile in offerta su Amazon a 39,94€, si risparmia circa 9 euro rispetto al prezzo solito.

Leggi anche: Logitech M590: Mouse Bluetooth Multidispositivo al 42% di sconto