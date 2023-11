4 strumenti per riconoscere i contenuti generati dall’AI

L’intelligenza artificiale (AI) ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, portando a sviluppi sorprendenti in vari campi. Uno di questi è la scrittura, dove strumenti come ChatGPT sono in grado di generare testi di alta qualità in modo rapido e semplice.

La capacità di “imitare” il linguaggio naturale, rende sempre più difficile distinguere i contenuti creati da un essere umano da quello prodotto da una macchina. Questa straordinaria abilità, sta influenzando diversi settori, come l’educazione e il mondo professionale, dove ChatGPT assume un ruolo sempre più importante e, al tempo stesso, controverso.

Come distinguere tra testi umani e testi generati dall’AI?

Per insegnanti e professionisti, diventa essenziale essere in grado di riconoscere se un testo è stato scritto da un essere umano o da uno strumento AI. Questo aspetto è particolarmente importante in ambiti come la valutazione dell’autenticità dei compiti scolastici o la verifica dell’originalità dei contenuti in contesti professionali. Tuttavia non è sempre facile capire se un testo è stato scritto da un essere umano o da un’intelligenza artificiale, soprattutto quando ChatGPT produce testi coerenti e convincenti.

Fortunatamente, ci sono diversi strumenti disponibili per controllare se un testo è stato generato da ChatGPT o da un essere umano. Questi strumenti si basano su vari metodi, come l’analisi del linguaggio, la comparazione con i dati esistenti o l’uso di domande di controllo. Tuttavia, la loro efficacia varia notevolmente a seconda del tipo di testo e del livello di qualità del contenuto.

Alcuni strumenti possono essere più adatti per rilevare saggi scolastici generati da AI, mentre altri possono essere più efficaci per identificare testi commerciali. Inoltre, è fondamentale riconoscere che nessuno strumento è infallibile e che possono esserci errori o falsi positivi.

I principali strumenti di rilevamento di contenuti AI

Esistono diversi strumenti di verifica, ma quelli migliori sono:

1. GPTZero

GPTZero è uno strumento che utilizza un algoritmo basato sulle reti neurali per confrontare il testo con una vasta collezione di dati e determinare la probabilità che sia stato generato da ChatGPT. È uno strumento veloce e facile da usare. Se si vuole fare una prova, il servizio online gratuito non richiede l’accesso e consente di scansionare sette pezzi di testo fino a 5.000 caratteri ciascuno. Accedendo al servizio con un account gratuito si ottengono 10.000 parole al mese in blocchi da 5.000 caratteri.

GPTZero offre anche una funzione di scansione dei documenti che consente di caricare un file e di scansionarlo senza doverlo copiare. Con il piano gratuito, è possibile caricare tre documenti alla volta e farli scansionare per l’utilizzo dell’AI.

Se si desidera ottenere di più da GPTZero, è possibile esplorare i suoi piani premium. Il più economico costa 10 dollari e consente di scansionare 150.000 parole al mese, 50.000 parole in una singola scansione e di caricare dieci file in un batch upload. In generale, GPTZero raggiunge un buon equilibrio tra economicità e affidabilità.

2. Sapling AI Detector

Sapling AI Detector è uno strumento che analizza il testo in termini di grammatica, sintassi, coerenza e stile e lo confronta con i criteri di scrittura umana. La versione free può analizzare fino a 2.000 caratteri e consente di eseguire 20 scansioni. Se si desidera di più, è possibile sottoscrivere un account Pro per scansionare 8.000 caratteri contemporaneamente con scansioni illimitate. Gli account Pro costano 25 dollari al mese con una prova gratuita di 30 giorni.

Sapling è dotato anche di una serie di plugin molto utili. Dispone di un’estensione per Chrome e di plugin per Google Docs, Microsoft Word e Microsoft Outlook, in modo da non dover lasciare il documento o l’e-mail per eseguire una scansione. Inoltre, supporta la scrittura in più lingue, in modo da poter scrivere nella forma corretta, con un solo servizio. È uno strumento abbastanza accurato e affidabile, ma a volte può prendere delle cantonate.

3. Winston

Winston è uno strumento che usa una serie di domande di controllo per verificare se il testo è stato scritto da un essere umano o da ChatGPT. Le domande sono basate sulla logica, sul senso comune e sulla conoscenza generale. È uno strumento semplice e intuitivo, ma può essere facilmente eludibile da ChatGPT se le domande sono troppo semplici o prevedibili.

Winston è un po’ limitato se si vuole effettuare una scansione gratuita. Non è possibile eseguire alcuna scansione finché non si effettua l’accesso e, una volta effettuato, il servizio offre 2.000 crediti (una parola per credito). Una volta esauriti, è necessario pagare per un piano premium o scaricare l’estensione per Chrome per altri 10.000 crediti.

Tuttavia, questo strumento offre molte funzioni avanzate se si è disposti a pagare per i suoi servizi premium. Partono da 12 dollari al mese e includono scansioni di 80.000 parole, una funzione di scansione OCR per controllare le immagini del testo e un generatore di report in PDF.

4. ZeroGPT

ZeroGPT sfrutta quello che sa sul conto di ChatGPT, cioè che tende a ripetere gli stessi errori o le stesse frasi in diversi testi. Lo strumento cerca queste ripetizioni e le segnala come indizi di scrittura di ChatGPT. È uno strumento efficace e intelligente, ma può non funzionare se ChatGPT è stato addestrato con dati diversi o aggiornati.

ZeroGPT è una buona opzione per chi vuole uno strumento di rilevamento gratuito, poiché consente di scansionare fino a 15.000 caratteri e di analizzare in batch cinque file alla volta. Se si ha bisogno di qualcosa di più, ZeroGPT ha dei piani premium molto convenienti. Con 8,29 dollari al mese si ottengono 50.000 caratteri per scansione, mentre con 9,99 dollari si sale a 100.000 caratteri per scansione e a 50 file per scansione batch.

Questo strumento è in grado di rilevare i testi completamente generati dall’AI in modo impeccabile, me è meno performante sui testi scritti metà dalla macchina e metà dall’essere umano.

Come usare gli strumenti di verifica in modo responsabile?

Nonostante l’utilità di questi strumenti, è importante mantenere un approccio critico e non basarsi esclusivamente sul loro giudizio. Un testo scritto da un essere umano può essere erroneamente classificato come generato da ChatGPT e viceversa. Pertanto, è consigliabile utilizzare questi strumenti come parte di un’analisi più ampia, tenendo conto anche di altri fattori, come il contesto, la fonte, oltre che il buon senso.

Inoltre, è importante usare questi strumenti con rispetto e onestà, evitando di accusare qualcuno di usare ChatGPT senza prove sufficienti o di usarlo per ingannare o manipolare gli altri. L’uso responsabile degli strumenti di verifica è fondamentale per garantire l’equità e l’accuratezza delle valutazioni.