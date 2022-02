4 TB in tasca con questa SSD estrema (SCONTO)

Ci sono dispositivi di storage e DISPOSITIVI DI STORAGE. Per quelli della serie SanDisk Extreme PRO il maiuscolo è obbligatorio, considerando le caratteristiche offerte. Si tratta di SSD super-resistenti, progettate per uscire indenni da qualsiasi situazione, anche quelle che metterebbero a dura prova le unità tradizionali: oggi il modello da 4 TB è in forte sconto su Amazon.

SanDisk Extreme PRO: la SSD super-resistente da 4 TB

Va detto: non è per tutti. Per capirlo è sufficiente dare uno sguardo al prezzo di vendita. Si tratta però di un prodotto senza compromessi sia per quanto riguarda le prestazioni sia in termini di qualità costruttiva. Di tipo NVMe, arriva alla velocità di 2.000 MB/s nel trasferimento dati. La connessione avviene mediante cavo USB-C.

Come riportato nella descrizione completa, gode della certificazione IP55 che lo rende resistente ad acqua e polvere. C’è anche un rivestimento in alluminio e silicone che assicura la protezione dagli urti accidentali. A tutto questo si aggiunga la crittografia hardware integrata AES a 256 bit per un quadro completo.

Oggi hai la possibilità di acquistare la SSD da 4 TB super-veloce e super-resistente della linea SanDisk Extreme PRO al prezzo finale di 598,99 euro invece di 373,76 euro come da listino. La spesa non è indifferente, ma il costo è quello minimo da quando l’unità è disponibile su Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.