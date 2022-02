Il Mini PC di HP a prezzo stracciato su Amazon

Se stai cercando un Mini PC economico, puoi prendere in considerazione il modello HP ProDesk 400 G1 proposto da Amazon a un prezzo davvero conveniente in versione ricondizionata. È adatto a navigazione e intrattenimento multimediale: ti basta collegarlo a un monitor o a un televisore e il gioco è fatto.

HP ProDesk 400 G1: un Mini PC economico su Amazon

Come si legge nella scheda del prodotto, sono queste le più importanti specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, disco fisso da 500 GB per lo storage, porte USB 2.0 e 3.0, slot Ethernet, due uscite video e jack audio. In dotazione anche l’adattatore WiFi per la connessione a Internet in modalità wireless.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare HP ProDesk 400 G1 al prezzo di soli 179,99 euro. La disponibilità del Mini PC è immediata. I prodotti ricondizionati del programma Renewed sono messi in vendita in forte sconto dopo rigorosi controlli e garantiti da Amazon per un anno, con sostituzione o rimborso completo in caso di malfunzionamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.