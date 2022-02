Logitech POP Keys: la bellissima tastiera è in OFFERTA

La nuova Logitech POP Keys si trova in offerta su Amazon a 90€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo solito, per un risparmio di circa 10 euro.

Con la linea POP, di cui fa parte anche un mouse, Logitech intende affiancare tutta la tecnologia delle sue periferiche ad uno stile unico e colorato. La POP Keys è disponibile in tre bellissime colorazioni, per dare un tocco di stile alla propria postazione PC.

La tastiera è completamente wireless, si connette a PC, Mac e dispositivi mobili tramite bluetooth o con l’apposito ricevitore USB e si ricarica tramite un classico cavo USB-C fornito in confezione.

Il formato compatto non lascia spazio al tastierino numerico, ma include molti tasti funzione per il controllo multimediale e per passare da un dispositivo all’altro. Infatti, come succede con la serie MX, anche la POP Keys è in grado di connettersi a ben 3 dispositivi in contemporanea.

Sulla destra sono presenti anche dei tasti dedicati alle emoji, personalizzabili via software. Oggi la tastiera Logitech POP Keys è disponibile in offerta su Amazon a 90€, con spedizione gratis Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

