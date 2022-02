Apple AirPods terza gen vicine al minimo storico su Amazon

Di buoni auricolari wireless ce ne sono tanti, ma se vuoi il massimo della qualità per i tuoi dispositivi Apple, allora l’unica scelta sono le nuove AirPods di terza generazione. Si tratta dell’ultima revisione degli auricolari Apple che hanno ispirato l’intero mercato, oggi scontate a 179 euro su Amazon.

Apple AirPods terza generazione: caratteristiche tecniche

La nuova soluzione di Apple si rinnova anche nel design, adesso affusolato e più corto del 33% per garantire il massimo confort all’orecchio. Non manca, ovviamente, il sensore di pressione che ti consente di accedere a qualsiasi funzionalità gestendo chiamate, volume, tracce e Siri. Possiedono la resistenza all’acqua e al sudore IPX4 che in questo caso si estende anche alla custodia. Questa consente di utilizzare le AirPods praticamente in ogni circostanza, inclusa l’attività sportiva. Migliorata l’autonomia che adesso arriva a 6 ore per gli auricolari, a cui si aggiungono 4 ricariche attraverso la custodia MagSafe. La custodia, quindi, può essere ricaricata in modalità wireless e non manca la ricarica rapida che garantisce un’ora di autonomia in soli 5 minuti di ricarica.

Naturalmente, a fare la differenza rispetto alle soluzioni concorrenti è la qualità del suono e le feature esclusive del prodotto Apple. I sensori consentono di rilevare la forma dell’orecchio e equalizzare automaticamente il suono per un’esperienza ottimale. È presente il suono spaziale che attraverso giroscopi ed accelerometri rilevano i movimenti della testa. In questo modo consente di garantire un suono posizionale perfetto dandoti la sensazione di essere sempre al centro della scena. I driver e l’amplificatore custom consentono di ottenere bassi pieni e precisi con frequenze alte e medie cristalline. In questo modo potrai percepire dettagli come mai prima in ogni singolo brano. Ottima la funzione di condivisione che consente di riprodurre il medesimo audio su due coppie di AirPods diversi.

Grazie ad uno sconto del 10%, gli auricolari Apple AirPods di terza generazione sono disponibili su Amazon a soli 179 euro.

