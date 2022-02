HP PC 14s: il laptop flessibile con CPU Ryzen 5 a meno di 500 euro

Se stai cercando un portatile dal buon rapporto qualità/prezzo, oggi puoi fare un vero e proprio affare con l’HP PC 14s. Si tratta di un laptop equipaggiato con processore Ryzen ideale per qualsiasi attività quotidiana, dall’utilizzo professionale al gaming disponibile a soli 500 euro su Amazon. Inoltre, il dispositivo può essere acquistato con la Carta del Docente (se non sai come utilizzare la Carta del Docente clicca qui).

Computer portatile HP PC 14s: caratteristiche tecniche

La proposta di HP gode di uno chassis in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore senza rinunciare alla robustezza e ad un peso contenuto. La diagonale del display misura 14 pollici ed offre un pannello Micro Edge con risoluzione Full HD con bordi estremamente sottili. Comoda la tastiera dal profilo ribassato con un layout completo e in italiano, così come il generoso touchpad che permette una gestione precisa del puntatore. Ad alimentare il tutto ci pensa un processore Ryzen 5 4500U, una CPU da ben 6 core a basso consumo con una frequenza massima di 4GHz. A supportare il processore ci sono 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Sia la memoria di sistema che quella di archiviazione sono agevolmente espandibili garantendo la massima flessibilità per l’uso professionale.

Il vantaggio della CPU Ryzen, però, risiede anche nella presenza di una scheda video Radeon Vega 6. Questa consente di gestire anche delle sessioni di gaming leggero, riuscendo a far girare anche i titoli più recenti, ovviamente con i dovuti compromessi. Dal punto di vista della connettività, la dotazione è piuttosto completa e mette a disposizione tutto ciò di cui potresti avere bisogno. Le porte USB Type-A sono due, entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità. A queste si aggiunge una terza porta USB, in questo caso Type-C, ideale per il collegamento dei dispositivi mobili. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor, così da avere un’area più ampia per i flussi di lavoro più impegnativi. Presente un pratico lettore di schede e le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth.

Grazie ad uno sconto del 17%, l’HP PC 14s è disponibile su Amazon a soli 499,90 euro per un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino, pagabili interamente con la Carta del Docente.

