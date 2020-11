40 euro di sconto sulla postazione PC motorizzata

Tra le tante offerte che Amazon quotidianamente propone, oggi vogliamo riportarvi un prodotto estremamente particolare. Si tratta di una postazione per PC regolabile elettronicamente in altezza, dedicata a chi per lavoro, ma anche per studio, trascorre molte ore al PC. La Postazione di Lavoro ABOX permette di avere tutti i dispositivi su un unico piano mantenendo una postura corretta durante lo svolgimento delle nostre attività.

Postazione da lavoro ABOX: caratteristiche tecniche

Nella sostanza si tratta di un dispositivo piuttosto semplice. È un piano d’appoggio, dalle dimensioni generose, che ci permette di posizionare allo stesso livello un monitor ed un secondo dispositivo, come un ulteriore monitor piuttosto che un tablet o un laptop. Grazie ad un pulsante laterale, il piano potrà essere regolato in altezza, in un intervallo tra 15 e 50 cm, grazie ad un sistema di sollevamento automatico motorizzato. È possibile passare dalla posizione seduta a quella in piedi in pochi secondi.

Oltre al piano d’appoggio per i dispositivi, la postazione possiede anche un secondo piano più piccolo removibile. Questo ci permette nel caso delle postazioni desktop di sistemare mouse e tastiera ed avere tutti gli accessori direttamente sulla postazione. Questo fa si che una volta sollevato il piano principale, anche il secondo farà lo stesso regolando alla giusta altezza dispositivi e periferiche. Una volta terminato il lavoro, il piano può essere richiuso in modo da occupare il minor spazio possibile quando non utilizzato.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, Amazon permette di acquistare la postazione a soli 160 euro, con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino.