48 ORE di musica no-stop con queste cuffie bluetooth in SUPER SCONTO

Pronti a godervi ore e ore di musica nel massimo comfort mentre siete in palestra o durante la vostra corsetta quotidiana al parco? Allora non potete perdervi la mega offerta di Amazon sulle Cuffie bluetooth marcate Rulefiss, ad oggi disponibili con uno sconto mai visto del 38%.

Questo vuol dire che potrete acquistare i dispositivi di ultima generazione a soli 24 euro, anziché 39 euro, compresa spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere gli auricolari direttamente a casa domani stesso attivando un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Insomma, questa offerta è davvero un affare quindi non c’è tempo da perdere!

Cuffie bluetooth Rulefiss: audio eccezionale e massimo comfort

Queste Cuffie wireless in offerta utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata in modo da garantire una connessione impeccabile che è il 60% più stabile rispetto all’ultima generazione. Così facendo è possibile ascoltare musica e guardare video senza ritardi o interruzioni e bassa latenza, con un segnale di chiamata più forte.

Gli auricolari offrono 8 ore di musica con una sola carica, mentre la custodia di ricarica le estende a 48 ore. La scatola delle cuffie è dotata di cavo di ricarica rapida di tipo C che può essere caricata completamente in appena 1.5 ora. In più grazie all’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED è possibile visualizzare con precisione la potenza residua in entrambe le cuffie.

Il design dei dispositivi è ergonomico ed, inoltre, nel pacchetto sono in dotazione 3 tappi in silicone progettati per diverse forme di orecchio.

Ad oggi le Cuffie bluetooth marcate Rulefiss sono disponibili in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto del 38%. Questo vuol dire che potrete acquistare i dispositivi di ultima generazione a soli 24 euro, compresa spedizione gratuita. Correte a fare il vostro ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.