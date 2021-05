49" o 65"? Scegli la dimensione delle tue emozioni

Le manifestazioni sportive estive sono spesso un buon momento per rinnovare il proprio salotto con un nuovo televisore che aggiunge pollici alle emozioni in arrivo. Ci sono gli Europei di Calcio, tanto per cominciare. Ma ci saranno anche le Olimpiadi, non va dimenticato. Così come Hisense in questi giorni, allo stesso modo anche Sony ha lanciato una sforbiciata ai propri prezzi su Amazon, mettendo a disposizione due modelli di alta qualità per quanti son pronti al grande salto.

49 o 65 pollici?

Il modello di maggior ambizione è quello da 65 pollici, un 4K HDR con pannello LED che può essere acquistato con un risparmio di ben 300 euro grazie allo sconto che ne abbatte il prezzo da 1099 a 799 euro.

Il secondo modello, di dimensioni più “normali” rispetto alla media, è quello da 49 pollici nel quale il risparmio è pari a 200 euro per un prezzo finale da 599 euro.

In entrambi i casi si tratta di smart tv supersottili con design essenziale, compatibili con Alexa e tali da regalare sicuramente la miglior piattaforma possibile per tutti gli appassionati di sport. Non è indicata la scadenza dell'offerta, dunque con ogni probabilità durerà soltanto poche ore ancora.