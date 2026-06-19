5 abitudini che migliorano le risposte di ChatGPT

Quando qualcuno si lamenta che l’intelligenza artificiale gli ha dato una risposta inutile, nove volte su dieci, il problema non è nel modello, ma nelle istruzioni.

C’è gente con la versione a pagamento più costosa che ottiene risultati mediocri, e gente con l’accesso gratuito che ne tira fuori il meglio. I modelli si aggiornano, le capacità migliorano, le classifiche di prestazione si rincorrono, ma la qualità delle risposte dipende soprattutto da come si formula la richiesta, non solo e non tanto da quale chatbot si sceglie di utilizzare.

5 trucchi per ottenere risposte migliori

1. Assegnare un’identità prima di fare qualsiasi domanda

La maggior parte delle persone dà per scontato che ChatGPT sappia da quale punto di vista rispondere. Non è così. Quando non si dice chi deve essere, il modello fa la media, perciò la risposta non può essere che generica.

Ad esempio, invece di scrivere: Aiutami a creare una presentazione basata su questi appunti della riunione

Prompt da utilizzare: Sei un esperto di comunicazione e public speaking con vent’anni di esperienza. Aiutami a trasformare questi appunti in una presentazione chiara, coinvolgente e persuasiva, tenendo conto delle tendenze e delle aspettative del pubblico di oggi.

L’effetto è immediato. Una volta assegnato un ruolo, il modello smette di scrivere per tutti e inizia ad attingere a una fetta più stretta e più pertinente di ciò che sa. Più si definisce il lavoro che deve fare, migliore sarà il risultato.

2. Fornire il contesto prima di chiedere qualsiasi cosa

ChatGPT, così come gli altri chatbot AI, non sanno leggere nel pensiero. Può sembrare che lo faccia, soprattutto se ha la memoria attivata, ma non è chiaroveggente. Eppure le persone la trattano come se lo fosse, lanciano la domanda e si aspettano che il modello indovini tutto il resto, il target, il tono, l’obiettivo, il contesto.

Un esempio di contesto efficace è: Sto scrivendo una lettera di presentazione per una posizione che sembra un po’ al di sopra delle mie competenze attuali, ma sto cercando di cambiare carriera dopo un periodo di inattività. Deve essere colloquiale, pratica e facile da seguire. Ecco la mia bozza.

Quel paragrafo fa un lavoro enorme in poche righe. Dice al modello chi è il destinatario, qual è il tono desiderato e qual è l’obiettivo, tre cose che altrimenti inventerebbe da solo, quasi sempre sbagliando. Senza contesto si ottiene una risposta costruita per il lettore medio. Con il contesto, una costruita per il proprio lettore.

3. Chiedere di obiettare invece di confermare

La maggior parte degli utenti usa l’intelligenza artificiale per confermare ciò che crede già. Ma le risposte migliori arrivano quando si chiede esplicitamente al modello di mettere in discussione le premesse.

Prompt da utilizzare: Qual è il punto più debole di questo ragionamento? Oppure: Fornisci tre motivi per cui questa idea potrebbe fallire.

Questa abitudine costringe a confrontarsi con le obiezioni prima che diventino problemi reali. Il modello può essere un avvocato del diavolo sorprendentemente efficace, ma solo quando gli si dà esplicitamente il permesso di dissentire. Lasciato a sé stesso, tende a essere d’accordo su tutto, perché è quello che la maggior parte delle persone premia. Il trucco è chiedere la critica che non si vuole sentire invece della conferma che si desidera segretamente.

4. Migliorare, non ricominciare

Qui è dove la maggior parte delle persone abbandona troppo presto. La prima risposta non è perfetta, quindi si chiude la conversazione e si ricomincia da zero. L’approccio opposto è quasi sempre migliore, i risultati più utili arrivano dopo qualche giro di confronto.

Prompt da utilizzare: Buono, ma il tono è troppo formale. Rendilo più diretto e aggiungi un esempio concreto nel secondo paragrafo. Oppure: Riformula il terzo punto, è troppo vago. Voglio dati specifici.

Ogni correzione aggiunge un’informazione che il modello non poteva conoscere da solo. Trattare la prima risposta come una bozza da rifinire insieme, non come un verdetto definitivo, trasforma la conversazione in un processo di accumulo anziché di ripetizione.

5. Descrivere il traguardo, non solo il compito

Quest’ultima abitudine è forse la più trascurata e la più importante. La maggior parte delle persone descrive cosa vuole che ChatGPT faccia, ma non descrive mai come deve essere il risultato finale. Manca il traguardo, e senza traguardo, il modello non sa dove correre.

Prompt da utilizzare: Il mio obiettivo è ottenere duecento nuovi follower entro fine mese. Sulla base del mio profilo, cosa devo fare?

In questo modo, il modello ha un bersaglio, non solo un incarico. Una quantità sorprendente di prompt deludenti fallisce esattamente qui: la persona ha spiegato cosa voleva, ma non ha mai detto che aspetto avrebbe avuto un buon risultato. Definire il punto d’arrivo permette all’intelligenza artificiale di orientare ogni scelta, tono, struttura, livello di dettaglio, verso quell’obiettivo specifico.

La buona notizia

Se la qualità delle risposte dipende più dalle istruzioni che dal modello utilizzato, allora la corsa all’ultima versione o all’abbonamento più costoso rischia di essere sopravvalutata. Certo, i modelli più avanzati offrono capacità superiori, ma il divario tra un risultato mediocre e uno eccellente è spesso determinato da come viene formulata la richiesta. Un prompt preciso, contestualizzato e ben strutturato può migliorare l’utilità delle risposte, indipendentemente dal piano utilizzato. Per questo l’investimento più redditizio non è necessariamente nell’AI più potente, ma nell’abitudine a porre domande migliori e a fornire istruzioni più chiare.