5 buoni motivi per acquistare le Huawei FreeBuds 4i (60€)

Stai cercando da tempo un paio di auricolari true wireless e ora sei finito su Amazon ed hai visto che le Huawei FreeBuds 4i sono in grande sconto? Beh se non te ne fossi ravvisato, te lo dico io: per poco tempo hai la possibilità di acquistare queste wearable eccezionali per appena 59,99€. Quasi trenta euro di sconto su uno dei prodotti di punta del settore.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia per non avere dubbi.

Huawei FreeBuds 4i: di cosa sono capaci queste wearable

Acquistare un paio di true wireless è semplicissimo, nel farlo, però, ricordati sempre di guardare alcuni dettagli. Le Huawei FreeBuds 4i, in questo caso, cadono proprio a puntino dato che sono dotate di tutte le caratteristiche che puntano al successo.

Il primo fattore da osservare è il design: queste appartengono alla tipologia in Ear che oltre ad essere la più comoda, ti assicura un fit cucito su misura grazie alle punte in silicone di diverse misure. In questo modo scegli le tue preferite e sei sicuro che gli auricolari rimarranno fermi e stabili per tutto il loro utilizzo;

La seconda caratteristica da ricercare riguarda le aggiunte tecnologiche. Ottimi altoparlanti sono garantiti su tutte le wearable, ma possiamo dire lo stesso della cancellazione attiva del rumore? In questo Huawei regna suprema e ti fa ascoltare la musica così come intrattenere chiamate senza problemi.

Rivestono la terza e la quarta posizione l’autonomia e il case di ricarica. Più è elevato il numero di ore che sono supportate in totale, più sai che non rimarrai mai senza carica. Infatti, queste wearable non solo hanno un’autonomia di 10 ore con una sola carica, ma in casi di emergenza la modalità rapida ti regala quattro ore aggiuntive in soli 4 minuti.

In conclusione, l’ultima caratteristica che rende questi auricolari pazzeschi è la presenza dei controlli touch grazie ai quali dimentichi una volta e per tutte lo smartphone.

Eccezionali, vero? Ora capisci perchè sono da prendere al volo queste Huawei FreeBuds 4i su Amazon a soli 59,99€. Le spedizioni sono gratuite e rapide.

