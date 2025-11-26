 5 lavapavimenti che rendono le pulizie immediate, in sconto Black Friday
5 lavapavimenti che rendono le pulizie immediate, in sconto Black Friday

Stelle del Black Friday 2025 sono le lavapavimenti: elettrodomestici di ultima gen per pulire casa in una passata.
Stelle del Black Friday 2025 sono le lavapavimenti: elettrodomestici di ultima gen per pulire casa in una passata.

Se stai pensando di rendere le pulizie più facili in casa, inizia dai pavimenti. Potresti acquistare un robot ma magari animali, tanti tappeti ed esigenze diverse non te lo permettono. In questo caso non devi rinunciare alla comodità e puoi optare per un lavapavimenti. Questi elettrodomestici di ultima generazione riassumo in un unico passaggio aspirazione e lavaggio. Sono intelligenti, con autopulizia e con propulsione automatica quindi sono pratici anche da utilizzare nell’effettivo. Grazie al Black Friday 2025 i modelli più ambiti sono tutti in sconto, ne ho selezionati 5 da non prendere in considerazione.

I modelli ora in sconto su Amazon sono:

Dreame H12 Pro FlexReach con 50 minuti di autonomia, design flessibile a 180° e pulizia a caldo a 90°C.Lo acquisti a soli 229 euro invece che a 399 euro con sconto del 43%.

229,00399,00€-43%

Tineco FLOOR ONE S5 con 35 minuti di autonomia, sensore iLoop e motore silenzioso.Lo acquisti a soli 179,60 euro invece che a 339 euro con lo sconto del 44% + coupon.

189,00339,00€-44%

Vozascly W15, 45 minuti di autonomia e con doppio serbatoio dalla grande capienza.Lo acquisti a soli 129,99 euro invece che a 229,99 euro con lo sconto del 43%.

129,99229,99€-43,48%

Eureka Rapidwash NEW430, 30 minuti di autonomia, indicazioni vocali e sistema anti-groviglio. Lo acquisti a soli 151,99 euro invece che a 239 euro con sconto del 36%.

144,39239,00€-36%

Rowenta X-Clean 5, 50 minuti di autonomia, assistente vocale e asciugatura a 60°.Lo acquisti a soli 299,99 euro invece che a 549,99 euro con sconto del 45%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 nov 2025

