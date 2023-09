Le 5 migliori app gratuite per trasformare le foto in dipinti

I pittori dedicano molto tempo alla realizzazione dei loro capolavori, ma ora è possibile ottenere risultati simili in pochi minuti. Le app di photo-to-painting, infatti, comprese quelle di intelligenza artificiale, hanno reso l’arte digitale accessibile a tutti, democratizzando la creatività.

Alcune app per la conversione di foto in quadri consentono di trasformare qualsiasi selfie o immagine in un’opera pittorica istantanea utilizzando semplicemente uno smartphone. Filtri sorprendenti permettono di scegliere tra una vasta gamma di stili pittorici. Si potranno stupire tutti i propri amici con le proprie splendide opere creative, da utilizzare come immagini per il profilo social o da esporre come stampe.

5 app gratuite per creare quadri dalle foto in pochi minuti

Ecco le migliori app per trasformare le foto in quadri.

1. GoArt

GoArt è sfrutta la tecnologia AI per trasformare una foto in un dipinto. È stata pensata per chi vuole stampare le opere d’arte create. Pur creando un’immagine nitida e di qualità, l’elaborazione può impiegare alcuni minuti, diversamente da altre opzioni più rapide. Tuttavia, permette di regolare l’intensità degli effetti per ottenere il risultato desiderato.

L’app GoArt è disponibile su Android e iOS. Una volta finito, si noterà che sulla foto c’è una filigrana. Si può risparmiare monete virtuali nell’app per eliminarla o passare alla versione premium per toglierla del tutto. Si può scegliere tra vari stili artistici, dall’espressionismo al futurismo. Il principale svantaggio di GoArt è che la maggior parte dei filtri è accessibile solo nella versione premium dell’app.

2. Insta Toon

Insta Toon ha conquistato molti fan offrendo un prodotto di alta qualità che soddisfa le aspettative. Questa app ha pochi strumenti di fotoritocco, perché si focalizza solo sulla trasformazione delle foto in dipinti.

Per iniziare è sufficiente caricare un’immagine dal rullino fotografico o scattare una foto in tempo reale. Da lì, scorrere l’elenco dei filtri disponibili fino a trovare quello perfetto. Ci sono un’infinità di opzioni di filtro, tra cui schizzi in bianco e nero, dipinti a olio e fumetti.

È possibile salvare il nuovo lavoro come immagine fissa, GIF, foto live o video e condividerlo con chiunque. Questa applicazione però è disponibile solo per iOS, come BeCasso, un’altra app piena di filtri artistici ispirati ad artisti come Vincent Van Gogh e Picasso. Dopo aver caricato la foto selezionata, è possibile scorrere un lungo elenco di diverse tecniche artistiche e selezionare il filtro preferito.

3. Picsart

L’app funziona come un servizio completo di editing fotografico, con funzionalità di modifica di selfie e video, layout di collage e una selezione di strumenti e filtri di abbellimento.

Questi filtri offrono diverse opzioni per cambiare completamente l’aspetto della foto scelta e trasformarla in un’opera d’arte. Si può personalizzare la foto fino a ottenere il risultato desiderato e variare il filtro per creare arte digitale in pochi minuti.

Picsart dispone anche di una sezione dedicata all’AI che applica in modo automatico e gratuito vari effetti generati dall’intelligenza artificiale alle foto. L’unico problema è che l’app ha un limite al numero di generazioni che si possono creare in un giorno. Picsart ha anche una sorta di social network all’interno dell’app, che fornisce quotidianamente contenuti ispirati da altri utenti. L’app è disponibile sia su Android che iOS.

4. Foto Lab Editor

Photo Lab non è una semplice app per trasformare le foto in quadri, ma sfrutta efficaci funzionalità di intelligenza artificiale che consentono modifiche intuitive e automatiche come il ritaglio. Grazie a queste tecnologie, anche chi non ha dimestichezza con programmi di grafica come Photoshop può creare arte digitale in modo semplice e immediato.

Dall’applicazione si può caricare facilmente l’immagine sui social media o condividerla sulle piattaforme NFT (di arte digitale). Photo Lab ha una vasta gamma di filtri, per cui si può provare quello che si adatta meglio a un’immagine specifica. L’app è disponibile su Android e iOS.

5. Prisma

Prisma ha dato il via alla moda dei filtri in stile artistico perché è straordinariamente facile da usare e fa alcune cose che nessuna delle altre app di questo elenco fa.

Una volta scelta una foto e un filtro, Prisma lo applica immediatamente e mostra un’anteprima dell’immagine finale. È quindi possibile far scorrere il dito a sinistra o a destra per indicare l’intensità del filtro da 0 a 100 per cento; questa opzione di intensità attualmente è disponibile solo su iOS. È inoltre possibile applicare il filtro solo allo sfondo o al soggetto.

Sono presenti anche le consuete opzioni di modifica delle immagini, come esposizione, contrasto, saturazione e altro. La versione gratuita è già ricca di ottimi filtri. Se si desidera sbloccare oltre 700 filtri ed effetti, è necessario abbonarsi al piano Premium per 7,99 dollari al mese (o 39,99 dollari all’anno). L’app è disponibile sia su Android che iOS.

L’intelligenza artificiale al servizio della creatività

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il campo dell’editing di foto e video, offrendo nuove possibilità creative. Usando lo smartphone come strumento di espressione, si potranno scoprire tanti trucchi e tecniche interessanti.

Con l’intelligenza artificiale, si può trasformare una foto in un dipinto, applicare effetti sorprendenti, creare collage originali, aggiungere testi e sticker divertenti e molto altro. È possibile anche modificare i video con l’intelligenza artificiale, aggiungendo filtri, musica, transizioni, effetti speciali e sottotitoli.

Gli strumenti AI rendono l’editing di foto e video più facile, veloce e divertente, permettendo a chiunque di esprimere la propria creatività utilizzando un semplice smartphone!