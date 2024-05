I plug-in di Copilot: ecco cosa sono e come utilizzarli

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il modo di svolgere molteplici attività, rendendole più efficienti e veloci. Tra i diversi strumenti innovativi in questo campo, spicca Microsoft Copilot, che va ben oltre le funzionalità di un semplice chatbot. Questo strumento, infatti, può essere potenziato con l’aggiunta di plug-in, che ampliano notevolmente le sue capacità operative di base. Una caratteristica che permette di accelerare le ricerche e focalizzarsi su argomenti specifici, rendendo l’esperienza dell’utente più fluida e produttiva. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di abilitare fino a tre plug-in diversi per ogni conversazione, personalizzando così l’interazione in base alle esigenze specifiche. In questo modo, Microsoft Copilot diventa un alleato prezioso per ottenere informazioni, su qualsiasi argomento, in pochi secondi.

Come abilitare i plug-in di Copilot

Copilot è un chatbot intelligente che offre un supporto ideale per una varietà di attività, accelerando le ricerche e rispondendo adeguatamente a ogni prompt inserito, purché sia chiaro e specifico. Prima di tutto, la possibilità di collegare Copilot al Web è resa possibile grazie all’integrazione di vari plug-in. Tra questi, il plug-in di ricerca, che è abilitato come impostazione predefinita, svolge un ruolo fondamentale. Questo plug-in non solo consente a Copilot di accedere al Web, ma funge anche da punto di partenza per l’abilitazione di ulteriori plug-in, ampliando così le funzionalità di Copilot.

Nello specifico, per sfruttare l’intelligenza artificiale al massimo delle sue potenzialità, è importante conoscere tutte le funzioni disponibili. In particolare, per abilitare altri plugin, è necessario accedere a Microsoft Edge e poi selezionare, nell’angolo in alto a destra, l’icona di Copilot e poi andare su chat e subito sotto, vicino a chat, selezionare Plug-in. A questo punto, saranno visibili i plug-in di Copilot: Ricerca (come detto, attivo automaticamente), Instacar, Kayak, Klarna, Negozio, Opentable, Suno e Telefono. Nella sezione plug.in e proprio da questo elenco, è possibile selezionare 3 plugin per una conversazione. Al contrario, per modificare i plugin dopo aver avviato una conversazione, è necessario selezionare “Nuovo argomento”.

Inoltre, i plug-in di Copilot non sono disponibile solo per la versione desktop su PC, ma sono presenti anche per smartphone. Infatti, nel caso del proprio smartphone, è necessario accedere all’app mobile Copilot e selezionare l’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra. Una volta abilitati i plugin, Copilot li utilizzerà automaticamente per rispondere a domande pertinenti. Nel prompt, è possibile specificare, per guidare l’intelligenza artificiale di Copilot, di utilizzare un determinato plug-in.

I plug-in di Copilot

Copilot offre attualmente otto plug-in che, a seconda della categoria, permettono di estendere le capacità di Copilot, rendendo il supporto più completo e pratico per ogni esigenza.

Sebbene i plug-in disponibili al momento siano limitati, sono comunque molto utili per migliorare il processo di ricerca, sfruttando quelli più adatti, come il supporto allo shopping o la ricerca di un ristorante. Sicuramente, il tutto facilita la comunicazione e trasforma Copilot in un assistente per ogni esigenze. Ma non solo, tra i plug-in è presente anche Telefono che permette di trovare informazioni di contatto, leggere e inviare SMS per i dispositivi Android. Nella pratica, per comprendere meglio quale plug-in è più idoneo alle proprie ricerche, ecco una panoramica delle loro funzionalità.

Instacart il plug-in per le ricette

Instacart, uno dei primi plug-in disponibili nell’elenco, è utile per ottenere informazioni nel campo delle ricette.

Permette non solo di scoprire gli ingredienti, ma anche, ove possibile, di ricevere consigli su come prenotare alimenti e individuare rivenditori disponibili. Nello specifico, questo plug-in è indispensabile per ottenere informazioni più mirate riguardo al settore alimentare. In particolare, per coloro che desiderano cimentarsi in cucina o sono abituati a preparare il cibo da soli, il plug-in Instacart rappresenta un supporto ideale da aggiungere a Copilot. Ricordando però che è possibile scegliere fino a tre plug-in per conversazione.

Kayak il plug-in per i viaggi

Kayak emerge come il plug-in dedicato ai viaggi, che consente di effettuare ricerche di voli, soggiorni e auto a noleggio, fornendo tutte le informazioni correlate. Non solo, offre la possibilità di ricevere suggerimenti su destinazioni in base al budget disponibile.

Pertanto, Kayak risulta essere il plug-in ideale quando si sta organizzando un viaggio o si sta pianificando uno spostamento, con il vantaggio di poter ottenere anche i prezzi più vantaggiosi del momento, oltre a consigli su mete e destinazioni.

Klarna il plug-in per i pagamenti

Klarna è un plugin noto per il suo servizio “Acquista ora, paga dopo”, che collabora con migliaia di commercianti partner, fornendo accesso a un’ampia gamma di informazioni su vari prodotti e sui loro prezzi, garantendo ovviamente sicurezza.

Con questo plugin abilitato, è possibile cercare diversi prodotti e confrontare i prezzi. Per ogni raccomandazione di prodotto, Copilot aggiunge un collegamento al sito web di Klarna, da cui è possibile procedere all’acquisto del prodotto.

OpenTable e Negozio il plug-in per gli acquisti

Dopo aver esplorato i viaggi e la spesa, non manca certamente il plug-in dedicato ai ristoranti, più specificamente OpenTable. Questo permette di utilizzare Copilot per trovare e prenotare tavoli nei ristoranti più rinomati. Sarà sufficiente abilitare questo plugin e richiedere a Copilot suggerimenti sui ristoranti e consigli correlati.

Per non limitare la ricerca ai ristoranti, è possibile attivare anche il plug-in Negozi, che consente una ricerca completa non solo per i ristoranti, ma anche per i prodotti e negozi di vario genere.

Suno il plug-in per la musica

Infine, è disponibile Suno, un plug-in per creare musica con Copilot. In questo caso, l’ai di Microsoft si trasforma in uno strumento utile per gestire qualsiasi richiesta riguardante il suono e la musica, con opzioni che variano a seconda delle esigenze e degli obiettivi dell’utente.

Sebbene i plug-in di Copilot siano al momento limitati, consentono comunque di compiere i primi passi per rendere l’intelligenza artificiale sempre più utile e capace. Inoltre, i diversi plug-in permettono di guidare l’intelligenza artificiale verso una direzione più specifica, fornendo un supporto nelle attività quotidiane, dall’acquisto di prodotti alla pianificazione delle vacanze, e non solo.