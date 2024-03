Copilot, nuovi plugin: Suno, Adobe Express e Spotify

Microsoft continua a investire sulla crescita di Copilot, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in un ambito che evolve rapidamente, come testimonia il lancio di tre nuovi plugin dedicati all’assistente IA: sono quelli di Suno, Adobe Express e Spotify. Il primo è già disponibile per tutti, anche in Italia e per coloro che non hanno sottoscritto un abbonamento alla formula Pro. Diamo uno sguardo al loro funzionamento.

Suno, Adobe Express e Spotify, nuovi plugin per Copilot

Suno è uno strumento di intelligenza artificiale generativa che si occupa di creare il testo di una canzone sulla base delle istruzioni ricevute. Se il risultato non soddisfa è sufficiente un click (o un tap) per eseguire nuovamente l’operazione.

Gli abbiamo sottoposto un prompt di attualità come Scrivi il testo di una canzone sull’arrivo della primavera . Questo il primo verso, rigorosamente in rima baciata.

Sotto un cielo azzurro si risveglia il mondo,

il freddo inverno lascia il posto al sole biondo.

I fiori timidamente spuntano dal suolo,

e l’aria si riempie di un dolce viavai di volo.

Per quanto riguarda Adobe Express, invece, come si può facilmente immaginare si tratta di una componente aggiuntiva utile per la creazione di contenuti grafici come le immagini, i loghi, i layout per i volantini e così via.

Infine, l’integrazione di Spotify permette di trovare rapidamente artisti, canzoni e testi pescandoli dall’immenso archivio della piattaforma di streaming musicale.

Come attivare i plugin di Copilot

Per scegliere i plugin di Copilot da attivare, così che l’assistente IA li possa richiamare al momento più opportuno durante l’utilizzo, è sufficiente aprire il menu dedicato nell’applicazione mobile (come visibile nello screenshot qui sotto) o nell’interfaccia desktop accessibile all’indirizzo copilot.microsoft.com.

Infine, ricordiamo che al momento l’integrazione in Windows 11 non è ancora prevista per gli utenti italiani. Microsoft la renderà disponibile più avanti.