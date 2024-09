I 5 migliori strumenti AI per le piccole imprese

Nello scenario digitale frenetico attuale, esistono diverse soluzioni basate sull’intelligenza artificiale pensate per offrire alle piccole imprese strumenti potenti volti a snellire i processi interni e migliorare l’interazione con i clienti.

Strumenti AI per aumentare produttività delle piccole imprese

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, infatti, oggi sono disponibili strumenti capaci di ottimizzare la gestione del lavoro, aumentando produttività, qualità ed efficienza operativa. Implementando questi sistemi, le aziende possono potenziare diverse attività come l’ottimizzazione dei flussi, l’automazione di procedure ripetitive e persino l’analisi previsionali a scopo decisionale.

Inoltre, gli strumenti AI possono essere utili per creare esperienze utente più coinvolgenti, attraverso contenuti su misura e risposte istantanee alle richieste dei clienti. Ecco alcune delle principali soluzioni AI che le PMI dovrebbero considerare di adottare per migliorare i processi interni e il rapporto con i consumatori.

1. HubSpot

HubSpot è molto popolare tra le imprese come soluzione all-in-one per gestire la presenza online, acquisire contatti, convertirli in clienti e fornire loro assistenza. La piattaforma, infatti, offre un suite completa di strumenti di marketing, vendite e assistenza clienti per aiutare le aziende a incrementare le vendite e fidelizzare la clientela. In particolare, HubSpot fornisce:

Un CRM per gestire al meglio leads e clienti;

Strumenti di automazione del marketing come email marketing, landing page, forms;

Software per il tracking e l’analisi dei dati;

Integrazioni con altri popolari tool.

HubSpot adotta un approccio di “inbound marketing” che consiste nell’attirare clienti ideali pubblicando contenuti di valore rilevanti per loro, invece di ricorrere al tradizionale marketing “outbound” che interrompe il cliente con messaggi invadenti e poco personalizzati.

L’inbound marketing su cui si fonda HubSpot prevede quindi di produrre articoli, guide, materiali informativi volti ad aiutare l’utente, fornendogli soluzioni utili. In questo modo si crea una relazione di fiducia e si stimolano lead qualificati a contattare l’azienda, senza bisogno di interromperli con spam o pubblicità invasiva.

La piattaforma è nota per la sua facile utilizzo anche da parte di chi non ha competenze tecniche approfondite e offre diversi piani in abbonamento con funzionalità e prezzi diversi. Il piano più adatto per le piccole imprese è il pacchetto “Professional”, disponibile al prezzo di 792 euro al mese, che include:

CRM avanzato per gestire lead e clienti;

Email marketing con 10,000 invii al mese;

Landing page, forms e live chat per il sito;

Content management per il blog;

Automazione delle vendite;

Analisi e report avanzati;

Funzioni di base per la marketing automation;

Assistenza clienti via email e chat.

Rispetto al piano Starter da 15 euro al mese, il Professional aggiunge funzionalità chiave come la marketing automation, analytics più sofisticate, gestione avanzata di lead e contatti, contenuti dinamici. Queste caratteristiche rispondono pienamente alle esigenze di automazione del marketing e delle vendite proprie delle piccole imprese e startup in crescita.

2. HeyGen

I contenuti video stanno assumendo un ruolo sempre più importante, e le aziende sono alla ricerca di soluzioni per ottimizzare la produzione e ridurre i costi. HeyGen sembra esaudire questa richiesta, poiché permette di produrre video in modo veloce ed economico, senza bisogno di telecamere, attori o troupe cinematografiche, semplicemente trasformando il testo in video in pochi minuti. Si tratta, infatti, di un generatore di video che sfrutta l’intelligenza artificiale per generare avatar e voci sintetiche.

‍L’utilizzo di HeyGen è molto semplice: si sceglie un avatar tra i circa cento disponibili, si digita il copy e si genera il video. Avatar e voci sono personalizzabili, con oltre 300 voci in più di 40 lingue disponibili. Il piano ideale per le piccole imprese è Team, che costa 69 dollari al mese.

3. Gamma

Gamma è una soluzione basata sull’intelligenza artificiale in grado di convertire automaticamente il testo in presentazioni, documenti e pagine web dall’aspetto professionale, il tutto in pochi secondi. Non richiede alcuna competenza di progettazione grafica: l’interfaccia intuitiva consente anche a chi non ha familiarità con il design di generare contenuti dal forte impatto visivo, che catturino l’attenzione e valorizzino il brand.

Grazie ai modelli di AI che rendono estremamente veloce e semplice la formattazione, Gamma è lo strumento ideale per aziende e professionisti che necessitano di realizzare rapidamente materiale di marketing quali presentazioni, infografiche, brochure, e-book, landing page e altro ancora, il tutto con un livello impeccabile di impaginazione, stile e grafica accattivante. I piani sono molto economici

4. Appollo AI

Apollo AI è una piattaforma progettata per ottimizzare i processi di vendita e marketing attraverso l’automazione. Grazie alla sua robusta suite di strumenti, le aziende possono generare lead, gestire campagne e incrementare i ricavi in modo più efficace. Apollo AI è particolarmente utile per le piccole imprese che desiderano scalare le proprie attività di vendita senza aumentare il personale, il che la rende un investimento intelligente per una crescita sostenibile. Il piano Professional costa 79 dollari al mese, mentre il piano Organization 119 dollari. In entrambi i casi, è previsto un periodo di prova di 14 giorni.

5. Monday

Monday è una piattaforma di produttività e collaborazione che, grazie all’intelligenza artificiale, permette ai team di lavoro di organizzare progetti, flussi operativi e attività in modo efficiente. Il sistema offre modelli personalizzabili che semplificano la gestione di qualsiasi processo aziendale, dalle vendite al marketing fino alle risorse umane. In questo modo tutti i membri della squadra possono visualizzare in tempo reale stato di avanzamento, scadenze, ruoli assegnati relative a ogni incarico.

Oltre a questo, Monday mette a disposizione strumenti flessibili per creare con semplicità presentazioni, report e documenti dall’aspetto professionale, con la possibilità di inserire testi, immagini, grafici, elementi interattivi. Per una piccola impresa Monday rappresenta un hub unico dove tracciare in modo centralizzato attività, flussi di lavoro e progetti, garantendo che nulla vada perso o dimenticato e permettendo una visione d’insieme sullo stato di operatività del team.

Come le piccole imprese possono sfruttare gli strumenti AI per crescere ed essere competitive

Gli strumenti giusti possono fare la differenza per le piccole imprese che cercano di rimanere competitive nel mercato odierno. L’adozione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale può fornire un vantaggio decisivo alle piccole realtà che desiderano crescere ed essere più efficienti. Soluzioni come il marketing automation, i software di produttività e collaborazione, i CRM avanzati ottimizzano i flussi di lavoro chiave, evitando sprechi di tempo in attività ripetitive e routinarie.