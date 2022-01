5 mouse wireless economici (da avere ASSOLUTAMENTE)

Se sei alla ricerca del mouse wireless perfetto sappi che le promozioni su Amazon stanno aspettando soltanto te. Non c'è bisogno di spendere tanti soldi soprattutto quando le tue ore al computer sono richieste per un utilizzo più che normale e che non richieda task particolari. Per questo motivo ho deciso di racchiuderti le 5 promozioni più promettenti del momento che ti fanno concludere un vero e proprio affare.

Quasi in tutti i casi le spedizioni sono assolutamente gratuite e rapide con l'abbonamento Prime quindi scegli quella che fa al caso tuo e non ci pensare due volte.

Mouse wireless a basso costo: l'ideale per la tua prima esperienza

I mouse wireless sono comodi perché eliminano le costrizioni legate ai cavi e ti fanno utilizzare i tuoi dispositivi con tutta la tranquillità del mondo. Su Amazon ne trovi diversi, ma tra questi se ne distinguono nettamente cinque.

Il primo che ti consiglio in realtà non è in offerta ma a soli 5,99 euro su Amazon come puoi non amarlo. Si collega con un micro ricevitore USB sia ai dispositivi Windows che MacOS, ha tre livelli DPI regolabili e un'autonomia che dura mesi e mesi.

Il secondo mouse da prendere in considerazione è di Logitech ed il è modello M171. Anche questo sfrutta un micro ricevitore USB per collegarsi al tuo dispositivo che può essere Windows o MacOS. La batteria dura fino a 12 mesi ed è perfetto perché è ambidestro. Costa 10,99 euro su Amazon.

Il terzo mouse appartiene poi a Trust ed è l'Yvi che oltre ad essere compatibile con i due sistemi sopracitati, è perfetto anche su Chromebook. Anche lui sfrutta il micro ricevitore USB per garantirti il massimo funzionamento e possiede diversi livelli DPI che vanno da un minimo di 800 a un massimo di 1600. Costa 6,99 euro su Amazon.

In penultima posizione, non per importanza, ti suggerisco questo mouse wireless di HP che si distingue per la sua estetica curata e per essere ultra slim. Il suo punte forte è la tecnologie LED Blue che cattura ogni genere di movimento su più superfici senza mai farti ripetere due volte lo stesso gesto. Costa 12,99 euro su Amazon.

In conclusione ti presento il modello di Himduze che è in promozione grazie a un coupon che attivi. In questo modo lo paghi solamente 12,59 euro su Amazon e ti porti a casa un prodotto che è completamente ricaricabile con click silenziosi e compatibilità con Windows e MacOS.