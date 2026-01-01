5 offerte da non perdere oggi su eBay

Dai un’occhiata alle 5 offerte imperdibili di oggi su eBay. Potrai iniziare l’anno nuovo con il miglior affare di sempre. L’unico consiglio è di essere veloce perché stanno andando a ruba e potrebbero terminare da un momento all’altro. Sono infatti rimasti pochissimi pezzi disponibili perché a questi prezzi tutti stanno letteralmente impazzendo.
Xiaomi Desk Lamp Lite Lampada Scrivania Tavolo a soli 23,99 euro!
Xiaomi Desk Lamp Lite Lampada Scrivania Tavolo LED 7.5 W Regolazione Flessibile
Deumidificatore Tasciugo AriaDry a soli 149,90 euro!
Philips Ped FRIGGITRICE AD ARIA MULTICOOKER 7,1 LITRI DUAL BASKET CON DIVISORIO a soli 151,99 euro!
Philips Ped FRIGGITRICE AD ARIA MULTICOOKER 7,1 LITRI DUAL BASKET CON DIVISORIO
Black+Decker Trapano Avvitatore Compattoa soli 61,99 euro!
Black+Decker Trapano Avvitatore Compatto 2 Batterie 1.5Ah 18V Litio BDCDC18B-QW