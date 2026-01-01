 5 offerte da non perdere oggi su eBay
Nuovo anche su eBay dove oggi trovi 5 offerte da non perdere assolutamente per assicurarti qualità e risparmio incredibilmente convenienti.
Tecnologia
Dai un’occhiata alle 5 offerte imperdibili di oggi su eBay. Potrai iniziare l’anno nuovo con il miglior affare di sempre. L’unico consiglio è di essere veloce perché stanno andando a ruba e potrebbero terminare da un momento all’altro. Sono infatti rimasti pochissimi pezzi disponibili perché a questi prezzi tutti stanno letteralmente impazzendo.

Xiaomi Desk Lamp Lite Lampada Scrivania Tavolo a soli 23,99 euro!

Xiaomi Desk Lamp Lite Lampada Scrivania Tavolo LED 7.5 W Regolazione Flessibile

23,9944,99€-47%
Vedi l’offerta

Deumidificatore Tasciugo AriaDry a soli 149,90 euro!

Deumidificatore Tasciugo AriaDry DEX210SF | Nuovo

149,90309,90€-52%
Vedi l’offerta

Philips Ped FRIGGITRICE AD ARIA MULTICOOKER 7,1 LITRI DUAL BASKET CON DIVISORIO a soli 151,99 euro!

Philips Ped FRIGGITRICE AD ARIA MULTICOOKER 7,1 LITRI DUAL BASKET CON DIVISORIO

151,99157,18€-3%
Vedi l’offerta

Black+Decker Trapano Avvitatore Compattoa soli 61,99 euro!

Black+Decker Trapano Avvitatore Compatto 2 Batterie 1.5Ah 18V Litio BDCDC18B-QW

61,9979,99€-23%
Vedi l’offerta

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 gen 2026

