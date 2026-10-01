 5 offerte eBay che stanno andando a ruba proprio oggi
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5 offerte eBay che stanno andando a ruba proprio oggi

Sono 5 le offerte che su eBay, proprio in questo momento, stanno andando letteralmente a ruba: approfittane finché sei ancora in tempo.
5 offerte eBay che stanno andando a ruba proprio oggi
Tecnologia
Sono 5 le offerte che su eBay, proprio in questo momento, stanno andando letteralmente a ruba: approfittane finché sei ancora in tempo.
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Su eBay ci sono 5 offerte che stanno letteralmente andando a ruba proprio oggi. Cosa aspetti? Approfittane subito, prima che anche gli ultimi pezzi rimasti finiscano. Con PayPal o Klarna puoi anche decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE 5G 256GB DUAL SIM 6.7″ 12GB RAM EU TITANIUM JETBLACK a soli € 529,08

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SAMSUNG GALAXY S25 EDGE 5G 256GB DUAL SIM 6.7

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE 5G 256GB DUAL SIM 6.7″ 12GB RAM EU TITANIUM JETBLACK

529,08
Vedi l’offerta

Notebook PC Portatile 13.3″ FHD i5-8265U Ram 16Gb SSD 512Gb W11 (Ricondizionato) a soli € 279,99

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Notebook PC Portatile 13.3

Notebook PC Portatile 13.3″ FHD i5-8265U Ram 16Gb SSD 512Gb W11 (Ricondizionato)

279,99
Vedi l’offerta

NOKIA 2660 FLIP DUAL SIM DISPLAY 2.8″ 4G BLUETOOTH RED a soli € 37,05

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NOKIA 2660 FLIP DUAL SIM DISPLAY 2.8

NOKIA 2660 FLIP DUAL SIM DISPLAY 2.8″ 4G BLUETOOTH RED

37,05
Vedi l’offerta

MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36″ 8GB RAM POINCIANA+MOTO BUDS TIM a soli € 272,31

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MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36

MOTOROLA EDGE 60 NEO 5G 256GB DUAL SIM 6.36″ 8GB RAM POINCIANA+MOTO BUDS TIM

272,31
Vedi l’offerta

LAVATRICE HAIER I-PRO SERIE 7 HW80 B14979 SLIM 8 KG 1400 GIRI VAPORE CLASSE A a soli € 374,99

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LAVATRICE HAIER I-PRO SERIE 7 HW80 B14979 SLIM 8 KG 1400 GIRI VAPORE CLASSE A

LAVATRICE HAIER I-PRO SERIE 7 HW80 B14979 SLIM 8 KG 1400 GIRI VAPORE CLASSE A

374,99
Vedi l’offerta

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Pubblicato il 1 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 ott 2026
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