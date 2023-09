5 prompt di ChatGPT per iniziare una seconda attività

Non tutte le idee sono uguali, ma solo alcune sono straordinarie. L’idea migliore è quella che fa venire voglia di mettersi all’opera. È coerente con i propri valori e si adatta alla visione che si ha di sé nel mondo. L’idea giusta per sé offre una soluzione a un problema specifico per un pubblico specifico, che sarà disposto a pagare per averla.

“I miei interessi e le mie passioni principali sono [descrivere i propri interessi e le passioni principali] e la mia rete include persone che [descrivi i dati demografici delle persone nella tua rete]. Dato quello che sai delle mie risorse, puoi suggerire 10 idee per un secondo lavoro? Il mio obiettivo è dedicare [numero] ore settimanali a questo progetto e ottenere [importo di denaro] per [frequenza] entro [obiettivo per raggiungere queste entrate.]”

3. Pianificare i primi passi

Il passo successivo è definire la tabella di marcia per realizzare la propria impresa. Si seleziona l’idea preferita (che potrebbe essere quella che si aveva già in mente) e si chiede al chatbot di analizzarla in un processo passo passo, così si saprà esattamente da dove cominciare. Nel prompt di ChatGPT si possono aggiungere anche riflessioni personali e chiedere chiarimenti se non è chiaro qualcosa. Bisogna insistere finché non si avrà il proprio piano d’azione perfetto.

“Mi piacerebbe esplorare questa idea in modo più dettagliato: [includere l’idea che piace di più]. Delinea un piano in 10 punti che descriva in modo puntuale i passaggi esatti che dovrei eseguire, con una spiegazione per ciascuno, per rendere questa attività un successo. Basalo sul fatto che lavoro [numero di ore al giorno o alla settimana] a questa impresa.”

4. Stabilire degli obiettivi finanziari

L’obiettivo di avviare un’attività secondaria è di guadagnare più soldi, ma bisogna sapere come farlo nella pratica. A seconda che si voglia incrementare le proprie entrate, guadagnare abbastanza per lasciare il proprio lavoro, o che il proprio progetto parallelo sia una passione che deve solo coprire le spese, bisogna stabilire esattamente cosa si deve raggiungere per restare in gioco.

Ecco il prompt per ChatGPT: “Dati i miei obiettivi finanziari di [importo di denaro] per [frequenza] entro [obiettivo per raggiungere queste entrate], suggerisci i parametri che dovrei monitorare per assicurarmi di essere in linea con questo obiettivo. Includi la frequenza con cui dovrei generare rapporti su questa metrica. Infine, includi una previsione mensile di entrate e profitti, in linea con il mio obiettivo finanziario principale.”

5. Non lasciare che la paura prenda il sopravvento

È facile lasciarsi influenzare dalle storie negative dei media e dei critici. Ecco che entra in scena ChatGPT, a cui si può chiedere di essere il proprio sostenitore, il proprio fan più grande e la voce della ragione che aiuta a calmare quella voce nella propria testa che dice che non funzionerà mai…

“Interpreta il ruolo di un coach motivazionale. Sono una persona che sta progettando di avviare un’attività secondaria ma ha delle perplessità. Metto in dubbio le mie capacità e ho paura di correre rischi, fallire e di infilarmi in situazioni imbarazzanti. Dammi la sicurezza di poter avere successo con il mio secondo lavoro. Includi ciò che sai sui miei punti di forza per rafforzare ciò che dici.”

Grazie a questi 5 prompt di ChatGPT è possibile valutare le proprie risorse, avere idee e ottenere il piano perfetto per trasformarle in entrate. Dipende solo dalla propria volontà!