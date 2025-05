5 prompt di ChatGPT per fare una buona impressione sul lavoro

Nel mondo degli affari, i primi secondi di un incontro determinano tutto. Prima ancora di aprire bocca, il corpo comunica sicurezza o insicurezza. La propria energia riempie la stanza e gli altri la percepiscono istantaneamente.

Come prepararsi per fare una prima impressione indimenticabile al lavoro grazie a ChatGPT

1. Rituale pre-incontro come i campioni sportivi

Le ricerche dimostrano che mantenere certe posture, anche per soli pochi minuti, aumenta significativamente l’ossitocina, l’ormone legato alla fiducia in sé e alle relazioni. Potrà sembrare strano, ma stare in piedi con le mani sui fianchi, alzare le braccia in segno di vittoria o sedersi occupando molto spazio, attiva risposte fisiologiche che fanno sentire più potenti. Combinando queste pose con la respirazione diaframmatica e frasi motivazionali, si può preparare corpo e mente per affrontare meglio qualunque situazioni.

Ecco come usare ChatGPT per costruire un rituale pre-incontro che trasforma il proprio stato mentale: “Devo fare un’ottima prima impressione in occasione di [descrivere brevemente il prossimo incontro di lavoro, evento o interazione]. Basandoti su ciò che sai su presenza, linguaggio del corpo e preparazione mentale, crea un rituale pre-incontro di 10 minuti, da eseguire poco prima dell’appuntamento. Voglio sentirmi centrato, sicuro e preparato. Il piano dovrebbe includere: tre pose di potere da eseguire in privato per aumentare sicurezza e presenza; una tecnica di respirazione semplice ed efficace per rilassarmi e focalizzarmi; tre affermazioni mirate per aumentare la motivazione; e un esercizio di visualizzazione guidata per immaginare il successo.”

2. L’abbigliamento conta

I vestiti parlano prima di noi. Ogni elemento dell’outfit invia messaggi precisi su chi siamo e cosa rappresentiamo. Il colore, il taglio, gli accessori. Vestirsi troppo eleganti può creare distanza, mentre un look troppo casual rischia di minare la credibilità. La chiave sta nel vestirsi un gradino sopra il dress code previsto, per rispetto per l’occasione, senza però sembrare fuori luogo. A volte, basta anche un singolo elemento distintivo. Potrebbe essere un orologio particolare, una spilla elegante o scarpe di qualità eccezionale. Questo dettaglio può aiutare a restare impressi nella memoria degli interlocutori.

Ecco il prompt da dare in pasto al chatbot di OpenAI: “Devo scegliere l’outfit giusto per [descrivere la situazione lavorativa specifica]. Voglio apparire coerente con il contesto e capace di trasmettere il giusto messaggio. Basandoti sulla psicologia dell’abbigliamento, sull’impatto visivo e sulle aspettative del mondo professionale, aiutami a scegliere la palette di colori ideale per comunicare [sicurezza/autorevolezza/apertura/creatività – indicare l’intento]; trovare il giusto equilibrio tra formale e informale, in linea con il contesto e il settore. Suggerisci un accessorio o un dettaglio distintivo che mi renda memorabile, senza forzature. Indica tre errori da evitare assolutamente in questa occasione. Crea anche una breve checklist finale per controllare il mio aspetto prima di uscire.”

3. Iniziare conversazioni che lasciano il segno

I primi minuti di conversazione costruiscono il ponte verso opportunità più grandi. Molti professionisti sottovalutano il potere del dialogo iniziale, ansiosi di arrivare subito al punto. Ma questi momenti apparentemente superficiali stabiliscono connessioni emotive che influenzano tutto il seguito.

Commenti sull’ambiente, osservazioni sul settore o domande che mostrano la propria preparazione funzionano meglio. “Ho letto del vostro progetto di espansione in Asia” apre porte che “Bel tempo oggi” lascia chiuse. Le domande migliori sono quelle che combinano curiosità e competenza. Chiedere opinioni su trend del settore posiziona l’interlocutore come esperto, e nello stesso tempo si dimostra la propria competenza. Ascoltare attivamente non significa aspettare il proprio turno per parlare… Vuol dire saper cogliere dettagli, fare domande di follow-up pertinenti e dimostrare che si tiene davvero alle risposte.

La transizione dal dialogo sociale al business richiede destrezza, e qui entra in scena ChatGPT: “Sto per partecipare a [descrivere brevemente la situazione lavorativa imminente, ad esempio: una fiera di settore, un incontro con potenziali partner, un colloquio commerciale]. Voglio avviare conversazioni che siano autentiche, incisive e capaci di offrire reali opportunità. Basandoti sulle best practice per la comunicazione strategica, aiutatemi a preparare: tre frasi di apertura originali che trasmettano sicurezza, curiosità genuina e capacità relazionale; quattro domande intelligenti e coinvolgenti, che stimolino risposte ricche e al tempo stesso mettano in luce le mie competenze in modo sottile; tre transizioni eleganti per passare con naturalezza dalle chiacchiere iniziali ai temi di lavoro; due tecniche di ascolto attivo che rafforzino il rapporto e facciano sentire l’interlocutore valorizzato; e tre frasi da evitare, che potrebbero minare la mia credibilità o creare distanza.”

4. Presentare la propria proposta senza sembrare dei venditori

La presentazione perfetta suona come una conversazione, non come un monologo imparato a memoria. Bisogna spiegare cosa fa la propria azienda focalizzandosi sul problema che si risolve, non sulle caratteristiche del prodotto. Le persone comprano soluzioni, non funzionalità. Questo approccio crea empatia e dimostra comprensione profonda del mercato.

I dati supportano la credibilità ma vanno dosati con cura. Una statistica potente vale più di dieci numeri generici. Inoltre, è importante anticipare le obiezioni comuni integrandole in modo naturale nella conversazione. Affrontare dubbi non espressi dimostra esperienza e trasparenza.

Ecco il prompt per ChatGPT: “Devo presentarmi e introdurre la mia attività a [descrivere brevemente la persona o il gruppo, es. potenziale cliente, investitore, partner]. In base a ciò che sai sulle presentazioni efficaci e naturali, aiutatemi a costruire uno script che includa: un’introduzione personale di 30 secondi che comunichi credibilità e autenticità, senza sembrare autoreferenziale; una presentazione di 60 secondi della mia azienda, focalizzata sul problema concreto che risolviamo e sul valore che offriamo; una statistica o un dato d’impatto che rafforzi il nostro posizionamento e renda memorabile la proposta; un modo sottile ed elegante per anticipare e disinnescare l’obiezione più comune: [inserire l’obiezione tipica]; e una chiusura fluida e non invadente, che possa far proseguire la conversazione.”

5. Chiudere conversazioni lasciando la porta aperta

L’arte di concludere una conversazione influenza quanto gli altri vorranno rivederci. Un’uscita elegante segnala rispetto per il tempo altrui mentre mantiene vivo l’interesse. Il tempismo conta: meglio andarsene quando la conversazione è ancora vivace piuttosto che aspettare che si esaurisca.

Lo scambio di contatti dovrebbe essere il frutto di una conversazione proficua. Se si è discusso di un articolo interessante, ci si può offrire di inviarlo via email per condividere risorse utili. Questi pretesti rendono lo scambio di biglietti da visita un’estensione logica del dialogo, non un gesto formale vuoto.

Il corpo comunica quanto le parole. Mentre ci si congeda, è bene mantenere un contatto visivo con l’interlocutore, offrendo una stretta di mano ferma e allontanandosi con calma, senza fretta. Questi segnali non verbali rinforzano l’impressione di professionalità e controllo. L’ultima frase prima di andarsene di solito resta nella memoria. Ecco perché si dovrebbero banalità come “Buona giornata“. Meglio chiusure che riflettono la conversazione appena avuta o che guardano al futuro. Ad esempio, “Non vedo l’ora di vedere come evolverà il vostro progetto“, lascia un’impressione di coinvolgimento genuino.

Ecco un esempio di prompt efficace: “Devo chiudere con garbo le conversazioni durante [descrivere brevemente l’evento o la riunione di lavoro, es. un networking event, una fiera di settore, una riunione con un investitore]. In base a ciò che sai su come lasciare un’ultima impressione positiva, aiutami a creare una strategia efficace che includa: quattro frasi di chiusura eleganti e naturali, perfette per concludere una conversazione che ha fatto il suo corso senza risultare bruschi; tre modi per scambiarsi i contatti (biglietto da visita, LinkedIn, telefono) che risultino spontanei e coerenti con il tono dell’interazione; due tecniche per proporre un prossimo passo concreto, nel caso emerga un potenziale di collaborazione o follow-up; tre segnali di linguaggio del corpo che mostrino rispetto e professionalità mentre ci si saluta; e una battuta finale memorabile e positiva, che lasci una sensazione piacevole e contribuisca a farmi ricordare bene.”

Trasformare gli incontri in opportunità concrete

Ogni volta che si incontra qualcuno di nuovo nel lavoro si ha un’opportunità. Ma c’è chi sa trasformare questi incontri in contatti preziosi e chi invece accumula solo biglietti da visita che finiscono nel cassetto. La differenza? Chi riesce davvero sa che tutto conta: come ci si prepara mentalmente, come ci si presenta, come si intavola un discorso, come ci si congeda. Sono i dettagli che aprono le porte giuste.

ChatGPT può aiutare a migliorare su tutti questi fronti. I prompt non sono ricette pronte all’uso, ma piuttosto delle basi da adattare al proprio carattere, al lavoro, a quello che si vuole ottenere. L’importante è fare pratica: quello che all’inizio sembra artificioso, col tempo diventa naturale.