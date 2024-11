5 trucchi di ChatGPT Canvas da provare subito

L’intelligenza artificiale è diventata una risorsa indispensabile per ottenere supporto rapido, pratico e versatile per qualsiasi lavoro. In questo contesto, quando si parla di AI, uno dei primi strumenti che viene in mente è sicuramente ChatGPT. Questo chatbot, che inizialmente era un semplice bot di conversazione, si è evoluto nel tempo in qualcosa di molto più sofisticato. Attualmente, grazie alla modalità ChatGPT Canvas, sviluppata utilizzando GPT-4o, è possibile sfruttare ChatGPT come un vero e proprio correttore di bozze o un supporto per creare testi di ogni genere e non solo.

La modalità Canvas di ChatGPT offre numerose funzionalità che semplificano la creazione di contenuti per gli utenti. Questa modalità permette di gestire e controllare diverse impostazioni per una scrittura di forte impatto e versatile, adattabile a ogni contesto. Ecco quindi cinque trucchi per sfruttare al meglio Canvas di ChatGPT.

Scrivere email interessanti

ChatGPT è in continua evoluzione e la modalità Canvas ha portato a un notevole cambiamento nella comunicazione con l’AI. In particolare, dal semplice comando “scrivi una mail” in chat, che generava risposte varie, all’utilizzo della nuova funzionalità Canvas. Questa consente una ricerca più ampia e strutturata, oltre a una generazione di contenuti davvero mirata e specifica. Nello specifico, Canvas è una versione migliorata di ChatGPT, dotata di un editor di documenti che consente di scrivere, modificare e formattare facilmente i contenuti.

Tra le tante possibilità, questa funzionalità permette di generare email, davvero coinvolgenti, che non sembrano scritte da un robot, ma che catturano l’interesse di chi le riceve. Automatizza la scrittura delle email e, grazie ai suoi strumenti di ricerca sul web, raccoglie le informazioni più importanti per creare email efficienti.

Questa funzione è particolarmente utile per aziende e professionisti che cercano di creare email che attirino i clienti in modo reale e personale, senza sembrare troppo artificiali. Canvas permette di dimezzare e semplificare il lavoro, ottenendo rapidamente email coinvolgenti che mettono in luce i punti giusti e le informazioni più interessanti. Inoltre, offre diverse impostazioni per modificare il tono delle email, adattandolo alle specifiche esigenze, che si tratti di un’email, un testo o un messaggio.

La generazione di un post per un blog alla velocità dell’AI

Le email sono fondamentali nella comunicazione, sia in ambito professionale che personale, per questo è essenziale scriverle in modo appropriato, tenendo conto del destinatario, sia che si tratti di una risposta o della prima email inviata. Questo è cruciale per catturare l’attenzione del destinatario e assicurarsi che il messaggio venga letto. E questo è esattamente ciò che Canvas di ChatGPT consente di fare. Tuttavia, la sua utilità non si limita alla scrittura di email. Canvas è uno strumento prezioso anche per la creazione di post per blog, didascalie per foto su Instagram e qualsiasi altro testo destinato alla pubblicazione online.

La differenza principale di ChatGPT Canvas, all’uso classico di ChatGPT, risiede nella sua capacità di effettuare ricerche approfondite sull’argomento richiesto, analizzando e scoprendo dettagli rilevanti per generare contenuti più precisi e contestualizzati con la possibilità di rendere il contenuto SEO-friendly, aggiungere immagini o tabelle, modificare la lunghezza del testo e scrivere introduzioni accattivanti. In questo modo, Canvas offre anche un aiuto concreto nella progettazione e creazione di articoli che si posizionano bene su Google.

Il processo è reso più veloce e semplice dal fatto che ChatGPT Canvas è in grado di occuparsi di tutto, dall’impostazione della struttura alla facilità di lettura, permettendo di ottenere contenuti coinvolgenti e ben strutturati in modo efficiente. Questo è particolarmente utile per aziende e professionisti che cercano di creare contenuti che attirino l’attenzione in modo autentico e personale, senza sembrare troppo artificiali.

FAQ e VSL: come sfruttare ChatGPT Canvas

ChatGPT Canvas risulta particolarmente interessante anche per generare FAQ. In questo caso, ChatGPT Canvas consente di adattare il tono, la lunghezza o l’attenzione per adattarli al tuo pubblico di destinazione. Nello specifico, con solo pochi prompt è possibile contrassegnare e modificare il testo senza dover rifare l’intero articolo.

Di fatto, una delle caratteristiche principali di ChatGPT Canvas è la sua capacità di adattare il tono e la lunghezza del testo creano così contenuti che risuonano con un pubblico specifico. Ad esempio, scegliere un tono più formale per un pubblico professionale o un tono più informale per un pubblico giovane. Allo stesso modo, regolare la lunghezza del testo per fornire informazioni dettagliate o riassunti concisi, a seconda delle necessità.

Oltre a generare FAQ, ChatGPT Canvas è anche molto efficace nella scrittura di lettere di vendita video (VSL). Utilizzando la funzione canvas e inserendo semplici prompt, puoi creare VSL che catturano l’attenzione del tuo pubblico e promuovono i prodotti o servizi in modo efficace. ChatGPT Canvas consente di creare contenuti persuasivi senza dover investire troppo tempo nella scrittura.

Rielaborare il proprio lavoro con ChatGPT Canvas

Oltre a ottenere informazioni e creare contenuti da zero, è possibile utilizzare ChatGPT Canvas per trasformare i propri lavori in qualcosa di completamente diverso. Ad esempio, puoi prendere il contenuto di un video e convertirlo in un post per il blog in poco tempo, mantenendo la giusta probabilità di successo e punti di interesse. Questo è esattamente ciò che ChatGPT Canvas può fare: è in grado di creare un post che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza, partendo da qualsiasi tipo di contenuto.

Ovviamente, questo riguarda le categorie più disparate. Un post del blog può trasformarsi in un post per i social media, o viceversa, e così via per qualsiasi tipo di testo. Inoltre, ChatGPT Canvas è anche l’alleato giusto per potenziare la SEO. In sostanza, velocemente e in modo pratico, ChatGPT Canvas può procedere dalla ricerca alla struttura e poi alla scrittura del testo richiesto, in base all’input inserito super interessante per coloro che intendono creare articoli ottimizzati e accattivanti.