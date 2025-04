Quando arriva l'Assegno Unico di aprile? In ritardo per la Pasqua

I quasi sei milioni di famiglie che hanno diritto all’Assegno Unico riceveranno il pagamento di quello relativo al mese di aprile con un leggero ritardo rispetto al solito. La responsabilità è da attribuire ai due giorni di festività legati alla Pasqua. Vediamo quali sono le date da cerchiare in rosso sul calendario.

Assegno Unico di aprile 2025: dopo Pasqua

Solitamente, l’erogazione avviene il 20 del mese, ma considerando il calendario di questo 2025, slitteranno di almeno un paio di giorni. L’accredito dovrebbe dunque avvenire a partire da martedì 22. L’attesa potrebbe prolungarsi fino a un’ulteriore settimana (indicativamente da giovedì 24 a mercoledì 30) per gli aventi diritto che hanno appena presentato la domanda e che lo stanno per incassare la prima volta.

È inoltre previsto un adeguamento della cifra per chi ha aggiornato l’ISEE, sulla base di un nuovo indicatore economico.: Tradotto: qualcuno potrebbe veder crescere l’importo ricevuto.

Ricapitolando, sono queste le date per l’accredito da tenere in considerazione per vedere arrivare il bonifico. Come sempre, sarà anticipato dalla comparsa di un messaggio sull’app IO.

Da martedì 22 aprile per chi lo ha già ricevuto;

da giovedì 24 aprile a mercoledì 30 aprile per chi ha appena effettuato la domanda;

da giovedì 24 aprile a mercoledì 30 aprile per ha aggiornato l’ISEE.

3,3 miliardi di euro nel 2025

Nei giorni scorsi, INPS ha pubblicato i dati dell’Osservatorio statistico sull’Assegno Unico e Universale relativi ai primi mesi del 2025. Sono stati erogati 3,3 miliardi di euro alle famiglie. Nel 2024 la cifra ha raggiunto 19,8 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 18,2 miliardi di euro del 2023 e ai 13,2 miliardi di euro del 2022.

L’importo medio per figlio (con riferimento al mese di febbraio 2025), comprensivo delle maggiorazioni applicabili, si attesta a 175 euro. Varia da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (45.939,56 euro per il 2025) a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.227,33 euro per il 2025).