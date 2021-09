50 mascherine chirurgiche a 1,99€ in tutto: ecco come

Chi ci segue ha già capito l'arcano, chi invece ha notato il titolo si sta chiedendo se sia una truffa o cosa. Ebbene, è tutto vero: su Amazon puoi acquistare 50 mascherine chirurgiche al prezzo di soli 1,99 euro in tutto. Nessuna truffa, solo un trucco molto semplice che sarà possibile sfruttare solo per il mese di settembre. Seguimi passo a passo.

Mascherine chirurgiche, bastano 2 euro

Segui questa procedura passo a passo e le mascherine ti saranno inviate entro poche ore:

metti nel carrello queste mascherine chirurgiche certificate: il prezzo che ti apparirà è di 7,99 euro l'una; non pagare direttamente: vai su questa pagina e carica 60 euro di credito sul tuo account Amazon; torna sul carrello e procedi con il pagamento ricordando di spuntare il modulo che ti propone uno sconto di 6 euro.

Non verrà fatto un nuovo pagamento, ma ti saranno trattenuti dal credito 1,99 euro: è questa la cifra conseguente alla spesa di 7,99 euro per le mascherine ed al credito di 6 euro offerto grazie alla ricarica effettuata (non ci credi? Qui tutti i dettagli!).

Il risultato? Avrai pagato 1,99 euro per le mascherine e avrai ancora 58,01 euro a disposizione per le tue prossime spese su Amazon. Se sei solito acquistare su Amazon, non ti sarà difficile spendere nei prossimi mesi una cifra similare per altri prodotti in offerta speciale. Dunque, il metodo che qui ti ho spiegato ti sarà utile per avere 6 euro in omaggio con cui dotarti delle giuste protezioni per i mesi a venire.