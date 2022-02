500GB di spazio cloud senza abbonamento al 75% di sconto

Sei alla ricerca di uno spazio d’archiviazione cloud senza abbonamento? PCloud è la soluzione che fa per te: si tratta di un servizio storage che, una volta acquistato, sarà tuo per sempre. Basta il pagamento una tantum del piano prescelto. Un’ottima soluzione, quella offerta dall’azienda svizzera pCloud, che permette di liberarsi una volta per tutte dagli obblighi dettati dai servizi ad abbonamento. In occasione della festa di San Valentino, gli sconti schizzano fino al 75% per tutti i piani disponibili: il più economico è quello Premium, che offre ben 500 GB di spazio d’archiviazione cloud a soli 122,50 euro.

PCloud: le funzionalità dello spazio cloud a vita

Sicuramente ti starai chiedendo cosa offre il servizio di pCloud, oltre al (gradito) spazio lifetime. Ecco perciò una panoramica di tutte le più importanti funzionalità che otterrai acquistando uno dei piani a disposizione.

Condivisione – Goditi svariate opzioni per la condivisione dei file, grazie alle applicazioni disponibili per tutti i sistemi operativi e all’interfaccia web di pCloud.

– Goditi svariate opzioni per la condivisione dei file, grazie alle applicazioni disponibili per tutti i sistemi operativi e all’interfaccia web di pCloud. Media e fruibilità – Grazie al player audio e video integrato potrai riprodurre le tue canzoni preferite e guardare i tuoi video subito dopo averli caricati sulla piattaforma.

– Grazie al player audio e video integrato potrai riprodurre le tue canzoni preferite e guardare i tuoi video subito dopo averli caricati sulla piattaforma. Sicurezza – Per garantire la sicurezza dei tuoi file, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL che viene applicato nel momento in cui le informazioni vengono trasferite da uno dei tuoi dispositivi ai server. La sicurezza dei dati è la massima priorità.

– Per garantire la sicurezza dei tuoi file, pCloud utilizza il protocollo TLS/SSL che viene applicato nel momento in cui le informazioni vengono trasferite da uno dei tuoi dispositivi ai server. La sicurezza dei dati è la massima priorità. Backup – Disponibile anche da diverse fonti, fra cui: Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

– Disponibile anche da diverse fonti, fra cui: Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. Accesso e sincronizzazione – Per far sì che un servizio cloud sia efficace ma soprattutto facile da utilizzare, dovrà servire il maggior numero possibile di dispositivi. pCloud punta ad integrare il suo prodotto con qualsiasi dispositivo, che sarà sempre sincronizzato in tempo reale: così avrai tutti i tuoi dati sempre a portata di mano. Indipendentemente dal numero di file e cartelle che hai archiviato.

Per approfittare della promozione dedicata a San Valentino, accedi alla pagina ufficiale dell’offerta. Ti ricordiamo che potrai risparmiare fino al 75% su tutti i piani lifetime disponibili, a partire dal più economico Premium da 500 GB a 122,50 euro, fino al più ampio da 4 TB a 490 euro.

