 55 ore di riproduzione audio pazzesca, ANC e IP55: ecco i CMF Buds 2
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55 ore di riproduzione audio pazzesca, ANC e IP55: ecco i CMF Buds 2

Con gli auricolari wireless CMF Buds 2 puoi ascoltare la tua musica preferita per 7,5 ore continue e 55 ore complessive.
55 ore di riproduzione audio pazzesca, ANC e IP55: ecco i CMF Buds 2
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Con gli auricolari wireless CMF Buds 2 puoi ascoltare la tua musica preferita per 7,5 ore continue e 55 ore complessive.
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Di auricolari wireless ce ne sono davvero tantissimi in circolazione e dunque non è sempre facile ottenere quello più adatto alle proprie esigenze senza spendere un capitale. Oggi però puoi avvalerti di un’ottima promozione. Se vai subito su Amazon puoi acquistare CMF Buds 2 by Nothing a soli 36,75 euro, invece che 49,95 euro.

Già il prezzo di partenza non era male, per ciò che potrai ottenere, ma con questo sconto del 26% che ti permette di risparmiare più di 13 euro sul totale è ancora meglio. Fai alla svelta però perché chiaramente l’offerta non può durare in eterno.

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CMF Buds 2: tante funzionalità e un ottimo prezzo

Con i CMF Buds 2 puoi ascoltare la musica in qualsiasi posto perché possiedono la cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 48 dB che regola in tempo reale i livelli di riduzione del rumore in base all’ambiente circostante. Offrono un audio spaziale con driver da 11 mm e algoritmo basato su HRTF per garantire un coinvolgimento eccellente anche quando stai giocando a un videogame o stai guardando un film.

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Hanno un design minimal con inserti in silicone morbido che si adattano alle orecchie e auricolari e custodia molto leggeri. Sono dotati di 6 microfoni con tecnologia Clear Voice Technology 3.0 per garantire ottime chiamate e la connessione a più dispositivi per semplificare il passaggio da uno all’altro. Sono anche resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP55 e hanno una grande autonomia che arriva fino a 7,5 ore con una singola ricarica e 55 ore con la custodia.

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Questi sono certamente tra i migliori auricolari in commercio, soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Quindi vai velocemente su Amazon e acquista i tuoi CMF Buds 2 by Nothing a soli 36,75 euro, invece che 49,95 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime li riceverai a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 15 ago 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
15 ago 2026
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