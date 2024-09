5€ per il telecomando universale che sblocca ogni cancello (su Amazon)

Problemi con il tuo cancello elettrico? Forse è il telecomando che hai non funziona bene. Invece di cambiare tutto il sistema, risolvi ogni dubbio spendendo il minimo. Con questo telecomando universale hai ciò di cui hai bisogno: semplice da programmare e con 4 bottoni diversi. Collegati su Amazon dove con appena 5,55€ te lo metti in tasca.

Telecomando universale per cancello: come funziona questo modello

Alla vista è un semplicissimo telecomando per cancello eppure ti risolve tutti i problemi. Piccolo e discreto non è mai di troppo ma anzi, appendilo direttamente alle chiavi di casa o della macchina per non perderlo mai di vista.

Viaggia su una frequenza fissa di 433,92 MHz ed è pratico da sincronizzare con i tuoi sistemi domestici. In confezione trovi le indicazioni per metterlo in funzione nel giro di pochissimi minuti quando lo ricevi. Ricevi anche le batterie così non devi effettuare secondi acquisti.

Detto questo, ci sono 4 bottoni a tua disposizione. Non sono stati messi lì per caso bensì perché puoi programmarli con 4 cancelli o aperture differenti. In questo modo usi un solo telecomando e tutte le porte si aprono. Magia? No, solo un prodottino semplice come questo eppure tanto intelligente.

Con una portata massima di 10 metri e un LED che ti segnala sempre se sta funzionando nel modo giusto, non hai più niente che ti possa fermare dall’acquisto.

Il prezzo di Amazon è questo

Il prezzo è veramente riduttivo. Se pensi che puoi risolvere i tuoi problemi e pagare meno di un aperitivo al bar, è sconvolgente. Se sei interessato al telecomando universale per il tuo cancello, collegati subito su Amazon dove con soli 5,55€ lo aggiungi al carrello e lo ricevi a casa in men che non si dica.

Con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sempre gratuite e rapide su tutto il territorio italiano.